Valerio Scanu contro Alessandra Celentano/ “Sei sovrappeso...” frecciata per la prova a Ballando con le stelle

Valerio Scanu, frecciatina ad Alessandra Celentano a Ballando con le stelle dopo il ballo di Milly Carlucci: "Sei leggermente in sovrappeso" - Non accenna a spegnersi la polemica su Alessandra Celentano, scaturita dalle dichiarazioni fatte ad Amici di Maria De Filippi sulla ballerina Vittoria Markov. "Sei in sovrappeso" sono state le parole con le quali la maestra di danza classica ha scatenato web, politici e personaggi dello spettacolo. Se pochi giorni fa anche Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha bacchettato la Celentano per tali dichiarazioni, nel corso dell'ultima puntata dello show di RaiUno è stato Valerio Scanu a lanciare una frecciatina ad una delle sue ex insegnanti. Nella puntata di sabato Milly Carlucci, in "sostituzione" a Diego Armando Maradona che avrebbe dovuto essere ospite, è stata ballerina per una sera; dopo l'esibizione, Scanu ha allora annunciato l'arrivo di un tweet speciale: “Milly c’è posta per te: ci è arrivato un tweet di Alessandra Celentano che dice ‘Brava Milly, ma sei leggermente sovrappeso. Non sei ammessa al serale".

Valerio Scanu, frecciatina ad Alessandra Celentano: la maestra di Amici risponde con un tweet dop Ballando con le stelle - Valerio Scanu usa proprio la battuta detta da Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi per lanciare il tweet che solleva subito la curiosità del pubblico a casa. Tutto sarebbe finito con un sorriso da parte della Carlucci sabato sera eppure oggi arriva la risposta della diretta interessata. Alessandra Celentano, alla battuta di Valerio Scanu e all'incredulità del pubblico di Ballando con le stelle, risponde proprio con un tweet: “Mai fatto un tweet su Ballando con le stelle né tantomeno sull’esibizione della sig.ra Carlucci“. Un cinguettio che quindi smentisce le dichiarazioni fatte da Valerio Scanu, facendo capire che quella in studio è stata una chiara frecciatina alla sua ex insegnante di Amici.

