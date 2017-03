WANNA MARCHI & ALESSIA MARCUZZI/ Isola dei famosi 2017, il contratto c’era: “vuoi che scopriamo gli altarini?"

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE vs ALESSIA MARCUZZI. ISOLA DEI FAMOSI, IL CONTRATTO C’ERA: “PRONTE A PUBBLICARLO” - Un contratto in possesso di Wanna Marchi e Stefania Nobile smentirebbe quanto detto da Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei famosi, che al settimanale “Oggi” ha dichiarato che la partecipazione delle due al reality di Canale 5 non è mai stata certa. Affermazioni duramente smentite da Stefania Nobile, come si legge su Dagospia, che minaccia di rendere pubblico il contratto in suo possesso: “Cara Alessia, sei proprio sicura di quello che hai dichiarato al settimanale Oggi? Pensaci bene e magari rettifica perché diversamente mia madre ed io ci sentiremo in obbligo di postare il contratto ma a quel punto posterei anche il regolamento il quale prevede che se un concorrente si ritira non possa più entrare in studio e tu ne hai accolti già due. Insomma questa non è #lisoladeifamosi ma è uno squallido coro ad una grande che è e rimane Simona Ventura con una piccola persona capace di prendere le distanze da 2 donne che furono giudicate ben 16 anni fa e che dopo aver pagato ogni debito con la giustizia sono state messe sotto contratto usate e scaricate da quel carrozzone che tu ad ogni puntata stai rendendo sempre più patetico incivile squallido ed ipocrita come ciò che hai dichiarato sapendo di mentire #buonavita”. La figlia di Wannna Marchi ha spiegato tutto nel dettaglio in un video in cui spiega di aver firmato un accordo di riservatezza, che sarebbe il motivo per cui finora aveva taciuto: le dichiarazioni della presentatrice dell’Isola dei famosi l’hanno però fatta infuriare (clicca qui per vedere il video). In un altro post recente in cui le si suggeriva di postare il contratto, la Nobile aveva affermato: “Presto dovrò farlo perché mi sono veramente rotta le palle di tutta questa storia”.

