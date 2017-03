CARTABIANCA/ Ospiti e anticipazioni puntata 7 marzo 2017: Alessandro Di Battista in studio

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 7 MARZO 2017: ALESSANDRO DI BATTISTA - Bianca Berlinguer è pronta per approdare nuovamente in prime time, su Rai 3: oggi, martedì 7 marzo 2017, andrà in scena un nuovo appuntamento con #CartaBianca, il programma dedicato all’attualità che guida sulla rete nazionale. Non mancherà, come sempre, il consueto appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) delle 18.25, ma la linea tornerà in studio - con i riflettori accessi sui dibattiti più accesi specie a livello economico, politico e sociale - a partire dalle 21.15. Ieri la presentatrice ha accolto Susanna Camuso, segretario generale della CGIL dal 2010, che si è soffermata su diversi argomenti, come i voucher. L’ospite atteso per il prime time di oggi, invece, ha annunciato la sua presenza utilizzando la propria pagina Facebook: “Questa sera sarò ospite a Carta Bianca su Rai4. Spero di portare la vostra voce. A rivedere le stelle!” si legge infatti sulla piattaforma di Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle. Come interverrà all’interno dello studio di #CartaBianca? Clicca qui per vedere il post di Alessandro Di Battista.

