88 MINUTI/ Su Rai Movie il film con Al Pacino e William Forsythe

88 MINUTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - 88 minuti è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere poliziesco e thriller realizzata nel 2007: è stata diretta dal regista Jon Avnet. Il film vede un cast di attori di altissimo livello, tra i quali spicca Al Pacino, parti importanti anche per Alicia Witt, William Forsythe e Leelee Sobieski, da sottolineare che gli attori che interpretano i ruoli principali già durante la prima di presentazione, sono stati letteralmente subissati dalle critiche. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

88 MINUTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Il dottore Jack Gramm è un consulente esterno dei federali americani, nel passato egli aveva contribuito grazie ai suoi precisi profili psicologici a risolvere molti casi di cronaca nera. Uno di questo gli aveva fatto assurgere una grande popolarità nell'intero stato, stante l’arresto grazie alla sua consulenza di Jon Forster, un killer seriale il cui modus operandi prevedeva l’uccisione di indifese ragazze, e il successivo ritrovamento dei cadaveri appesi a testa in giù. Forster grazie alla perizia di Gramm viene condannato alla pena capitale e incarcerato nel braccio della morte, e lì tenuto in detenzione, in attesa dell’esecuzione. Improvvisamente, dieci anni dopo l’arresto, la sera prima della sua salita al patibolo i delitti del Killer riiniziano, lasciando prefigurare un terribile errore giudiziario. La nuova apparizione apre degli scenari inquietanti che ricomprendono anche e soprattutto il lavoro del dottore, chiamato in causa non solamente per il dubbio di aver sbagliato la perizia determinante, ma anche per le nuove vittime, che in due casi sono sue studentesse da lui importunate sentimentalmente. Gramm inizia cosi una serrata lotta contro il tempo che assume dei toni drammatici quando il killer lo inizia a bersagliare con telefonate anonime che hanno come sfondo la minaccia di una sua imminente morte. Nella sua nuova indagine, Jack è aiutato solamente da un agente dell’FBI che è un suo grande amico, Frank (interpretato in maniera molto approsimativa da William Forsythe). Con L’agente e senza nessun aiuto della squadra incaricata del caso, Gramm pone la sua attenzione su una guardia notturna del campus dove le vittime risiedevano, e riesce a risolvere il caso, in maniera tale non solamente di salvarsi la vita, ma anche per evitare la pena capitale a quello che forse era un vero e proprio innocente.

