ALBA PARIETTI/ Ballando con le stelle, 'sono il più grande bluff della tv: sempre detto che non so far nulla'

ALBA PARIETTI: LA CONCORRENTE DI BALLANDO CON LE STELLE SI SENTE IL PIU' GRANDE BLUFF DELLA TELEVISIONE ITALIANA (OGGI 7 MARZO 2017) - Alba Parietti si confida in un'intervista esclusiva a 'Chi' dopo aver accettato di partecipare a Ballando con le stelle, programma che l'ha vista al centro di numerose critiche nel giro di poche settimane. "Sono sempre stata un bluff, anzi, sono il più grande bluff certificato della tv. Avete sempre detto che non so fare niente e adesso a cinquantacinque anni dovrei saper ballare bene?" le parole di Alba Parietti che non perde occasione per attaccare ancora una volta Selvaggia Lucarelli, giudice del programma di Rai 1 con cui ha già avuto qualche screzio sia durante la trasmissione che attraverso i social network. "Sono caduta nella trappola di Selvaggia, ho sbagliato ad attaccarla io sabato e non mi sono piaciuta per questo. La trovo una persona disonesta intellettualmente perchè mi ha derisa su internet come una bulletta e voleva persino leggere in diretta un messaggio di stima che le avevo mandato l’anno scorso" le parole di Alba Parietti che si aspettava di certo un atteggiamento diverso da parte di Selvaggia. "Non è per niente una paladina delle donne, si accanisce con quelle che hanno una certa età" conclude la Parietti.

ALBA PARIETTI: LA CONCORRENTE DI BALLANDO CON LE STELLE SI SENTE IL PIU' GRANDE BLUFF DELLA TELEVISIONE ITALIANA (OGGI 7 MARZO 2017) - Striscia la Notizia ha deciso di consegnare un tapiro ad Alba Parietti dopo le liti a Ballando con le stelle con la giudice Selvaggia Lucarelli. "Se siamo sullo stesso piano, lei può fare tutte le battute che vuole e io posso risponderle, ma se lei è un giudice, deve fare il giudice serio" le parole di Alba Parietti a Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro. La showgirl ha detto di avere grande rispetto per Selvaggia, e si aspetta che anche la giudice dalle prossime puntate mostri più rispetto per le donne che di certo non sono grandi ballerine (come Giuliana De Sio) ma hanno deciso di mettersi in gioco. Alba Parietti ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi, svela a 'Chi' il motivo della sua scelta: "C'è una grande differenza tra un talent dove partecipi per imparare qualcosa ed un reality dove ti metti in pasto al pubblico da casa" le parole di Alba Parietti. La lite con Selvaggia si placherà?

