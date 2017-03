ALESSIA MARCUZZI/ Pronta per nuovi confronti? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

ALESSIA MARCUZZI, TORNERÀ A CONFRONTARSI CON RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Questa sera ritroveremo Alessia Marcuzzi a condurre una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017. La settimana scorsa è riuscita a giostrarsi tra polemiche, malumori, litigi e ritorni di fiamma. La parte più emozionante fra tutte è stato il dialogo toccante tra il naufrago Raz Degan, personaggio molto controverso di questa edizione, e l'ex compagna Paola Barale: Alessia, o meglio conosciuta come Alex, come la chiama l'attore e modello, ha voluto ritagliare per la coppia un momento tutto loro. Raz Degan si trovava in un momento difficile in cui ha sentito il bisogno di isolarsi, e la conduttrice ha decisi di ospitare l'amatissima ex compagna, per spronarlo e dargli un motivo in più per sorridere e accettare la convivenza con i suoi compagni: Alessia Marcuzzi, con la sua consueta dolcezza, ha dato la possibilità ai due di parlarsi e Paola Barale ha suscitato nell'ex compagno il brillio negli occhi e un umore immediatamente più positivo e sorridente. Grazie alla motivazione e alla schiettezza della sua ex compagna, Raz Degan ha ritrovato il sorriso, e ad Alessia Marcuzzi è balenata un'idea brillante: ha proposto a Paola Barale di raggiungere il concorrente in Honduras, nell'isola, anche per pochi giorni, in modo da riuscire a dare forza e coraggio all'ex compagno. Chissà se Paola accetterà, ma i presupposti ci sono tutti, perché anche lei è una viaggiatrice, amante delle sfide e dei posti esotici: è noto come la coppia abbia intrapreso esperienze al limite dell'avventura, scoprendo posti selvaggi ed inesplorati. Sarà interessante anche scoprire come Alessia Marcuzzi tornerà ad affrontare il 'caso' Raz Degan, dal momento che - nonostante la presenza di Imma Battaglia sull'Isola, che non è riuscita troppo a fare da 'collante' - il naufrago ha continuato ad isolarsi e vivere lontano da tutto il gruppo.

ALESSIA MARCUZZI, PRONTA AD AFFRONTARE LA TRIPLA NOMINATION? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Dopo il primo emozionante momento, la conduttrice la settimana scorsa ha gestito al meglio tutta la polemica instauratasi tra Massimo Ceccherini, Moreno e lo stesso Raz Degan. Più tardi, invece, se la dovrà vedere con la tripla nomination, che porterà ad un addio tra i naufraghi: chi uscirà tra Moreno, Giulia e Simone? E quali saranno, di conseguenza, le reazioni di tutti i concorrenti rimasti in gara? È possibile che gli equilibri cambino rapidamente, e dunque la Marcuzzi dovrà rimanere in prima linea per fare in modo che la vita in Hoduras vada avanti il più possibile tranquilla. Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto allegra e divertente, che sa condurre con uno stile svagato e sempre molto sentito, partecipando emotivamente a tutte le vicende del programma. Spalleggiata dall'opinionista Vladimir Luxuria, sa trovare momenti di ironia e carpire doppi sensi, battute e giochi di parole che rendono il programma leggero e divertente, nonostante gli sforzi reali dei naufraghi e le dinamiche che spesso generano litigi e polemiche. Pronti a ritrovarla in scena?

