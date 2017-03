AMICI 2017, ED. 16 / Anticipazioni e news: Riccardo Marcuzzo supera anche Francesco Gabbani, è polemica!

AMICI 16, ED.2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO VERSO IL SERALE SUPERA ANCHE GABBANI - Riccardo Marcuzzo vincerà la 16esima edizione di Amici 2017? Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, aprirà ufficialmente le porte del serale il prossimo 25 marzo e, senza mezzi termini, pare che lo spettacolo abbia già il suo vincitore ufficioso. Riccardo Marcuzzo infatti, rappresenta un perfetto mix di ciò che la musica italiana sembra ricercare da un po' di tempo a questa parte. Espressione un poco malinconica e stralunata, piace alle ragazzine ma impazziscono anche le mamme. Il suo sound talvolta è ricercato e il suo modo di scrivere è fresco e diretto. "Sei mia" è stato un enorme successo così come "Diverso", il secondo singolo che questa settimana si sta sfidando su iTunes contro "We Are The Wild Ones", il nuovo singolo di Mike Bird dopo "Closer". Lo scorso sabato, la prima maglia ufficiale del serale è andata allo Strego dopo aver battuto i tre compagni giudicati da Brando. Gli altri allievi, attualmente stanno lottando con le unghie e con i denti per accaparrarsi un posto ma, siamo certi che Riccardo Marcuzzo non faticherà poi tanto per ottenerlo. Se il cantautore milanese non dovesse ricevere l'unanimità dei professori, con la sfida a tre si potrebbe portare a casa la vittoria con estrema serenità in quanto, come ben sapete, a giudicare le sfide nella maggior parte dei casi ci sono dei produttori musicali e, senza troppi giri di parole, Riccardo è un perfetto "prodotto" per il mercato discografico italiano. Riccardo Marcuzzo poi, ha già alle spalle una sua agenzia, la NewCo, di proprietà di Francesco Facchinetti. Tra gli altri, compaiono anche i nomi di Frank Matano, la blogger Selvaggia Lucarelli e l'ex tronista Gianmarco Valenza. Alcuni personaggi famosi appartenenti alla stessa agenzia inoltre, hanno massicciamente sponsorizzato Riccardo sui social, tra gli altri anche iPantellas, Gianmarco Valenza e Alessia Reato. Ecco perché - merito anche della pubblicità - "Diverso" è schizzato in prima posizione superando addirittura "Occidentali's Karma", il brano di Francesco Gabbani che ha vinto Sanremo 2017. A questo punto ci chiediamo, Riccardo aveva davvero bisogno di Amici?

