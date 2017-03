ANGIE TRIBECA / Anticipazioni puntata 7 marzo 2017: il ritorno di James Franco in un ricordo della detective

ANGIE TRIBECA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Angie Tribeca, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Omicidio in prima classe". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: durante un'operazione delicata di Polizia, Angie (Rashida Jones) finisce per ferire un sospettato. Chet (Jere Burns) è furioso e crede che sia troppo stressata, tanto da imporle di prendersi una giornata di riposo. Affida infatti l'ultimo caso di omicidio, riguardo ad un giocatore di golf morto, a Geils (Hayes MacArthur) e Tanner (Deon Cole). A nulla servono le contestazioni della detective, anche quando sottolinea che dovrà rispondere del fatto che un uomo latino ed un afroamericano lavoreranno insieme per la prima volta. Dopo un tragitto in auto all'insegna delle loro canzoni favorite, Geils e Tanner raggiungono il campo da golf, dove scoprono che la vittima è stata uccisa grazie all'uso di diverse mazze. Geils nota subito una serie di impronte sulla sabbia, che Tanner riconduce brillantemente ad una donna. Nel frattempo, Angie cerca di condurre al meglio il suo giorno libero, comportandosi come qualsiasi altra persona. Sorprende tuttavia una donna a prelevare un campione in un supermercato e la mette spalle al muro, solo per poi scoprire che si trattava di un'offerta gratuita. Arrivata alla cassa, conosce Vic (Bill Murray), un addetto del supermercato che ha capito al volo che è single, ma che le fa anche notare che sta mangiando cibo per gatti. Le rivela inoltre che il fratello si trova in carcere, condannato all'ergastolo, e che in passato lavorava per la Finanza. Afferma di aver vissuto lo stesso problema al lavoro e le fornisce il proprio numero, dato che ne è rimasto affascinato a prima vista. Dato che è in pausa, la detective oltrepassa la cassiera senza fare nulla, nonostante in quel momento sia in atto una rapina. Geils e Tanner invece trovano due iniziali sulla pallina da golf, che il medico legale riconduce a Samantha Stevens (Cecily Strong), una delle allieve della vittima. Per riuscire a ricostruire il caso, viene convocato il maggior espero al mondo in criminologia e analisi della scena del crimine: uno scimpanzè. Mentre la squadra lavora per trovare il killer, Angie decide di incontrare di nuovo Vic in una cena a base di latte e cereali. Non riesce tuttavia a staccarsi troppo dal lavoro e grazie alla radio della Polizia scopre gli ultimi sviluppi sul caso. Chet però la coglie sul fatto, anche perché si trova nel suo appartamento a fare una doccia. Poco dopo, Vic rivela di essere già sposato ed anche se vorrebbe rivederla, la detective lo allontana.

ANGIE TRIBECA, ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 8 "OMICIDIO IN PRIMA CLASSE" - Nel nuovo episodio di Angie Tribeca, la squadra si troverà in una situazione "gelida" quando ritroverà un cadavere infilato in un frigorifero nuovo da qualcuno. Rendendosi conto che il corpo appartiene ad un ex ufficiale della Guardia Costiera, Angie improvvisa qualche azione per trovare il killer. Inoltre, spera di riuscire a scoprire di più riguardo alla vera identità del suo ex fidanzato, il Sergente Pepper (James Franco). Il nuovo episodio promette qualche risata in più rispetto al precedente, che ha avuto diversi momenti di down. Anche se la trama ci parla di Franco, inoltre, potremo entrare in contatto con lui solo grazie alla voce fuori campo. Questo potrebbe significare che il suo personaggio riapparirà nei prossimi episodi.

