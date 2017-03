ANIMAL KINGDOM / Anticipazioni del 7 marzo 2017: Deran chiede a Pope di uccidere un rivale in amore

ANIMAL KINGDOM, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Animal Kingdom, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La carne è debole". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: i ragazzi Cody organizzano una festa per Pope (Shawn Hatosy), ma Smurf (Ellen Barkin) inizia a sospettare che i figli stiano agendo alle sue spalle. Sono mesi infatti che non le chiedono più soldi e sospettano che li abbiano trovati altrove. Prova a chiedere informazioni a J (Finn Cole), che tuttavia rimane con la bocca cucita. Deran (Jake Weary) chiede poi al nipote di fingere con la donna che fra loro sia tutto a posto. Più tardi, i Cody vengono avvisati che Smurf è stata messa sotto arresto per alcune difficoltà create da loro, mentre J viene sorpreso dall'insegnante nel cortile della scuola mentre fuma marijuana insieme a Nicky (Molly Gordon). Mentre si trovano in volo per un lancio con il paracadute, Baz (Scott Speedman) scopre che i fratelli hanno agito alle sue spalle e ne nasce una rissa, soprattutto perché ha partecipato anche J. La situazione precipita quando Craig (Ben Robson) si barrica in casa ed inizia a drogarsi per riuscire a recuperare le forze. Le sue condizioni di salute, attirano però le preoccupazioni dei familiari e soprattutto di Smurf, che è costretta a recuperarlo dal bagno. Nel frattempo, Baz scopre che il padre non si trova più nell'appartamento e dà per scontato che sia finito in ospedale, ma viene informato che non è fra i pazienti ricoverati. Quella sera, i Cody portano Pope alla festa per il suo compleanno, che intendono festeggiare in un night club. Date le precedenti tensioni con Baz, quest'ultimo decide di regalargli un incontro con una escort, sapendo bene che ha delle difficoltà nell'approcciarsi ad una donna, in seguito alla detenzione in carcere. Pope è sconvolto, ma decide comunque di andare avanti. Richiede però alla ragazza di fingere di opporsi per riuscire ad avvicinarsi fisicamente a lei. Una volta concluso, Pope preleva J al locale e lo porta con sé in una zona isolata, all'insaputa di tutti. Dopo avergli chiesto se ha fatto la spia a Smurf riguardo al copo della cassaforte, lo accompagna fino alla tomba della madre, ma realizzano di non sapere esattamente dove si trovi. Gli chiede poi se gli ha mai detto che sentiva la sua mancanza, ma quando scopre che secondo la versione ufficiale, è stata allontanata via per la droga, si limita a fare una smorfia. Nel frattempo, Smurf impone a Deran di andare a dormire a casa sua ed allontana anche Baz. Quest'ultimo quindi gli rivela del colpo messo in atto da Pope con i ragazzi e J. Craig raggiunge invece l'ospedale, dove è stata ritrovata Renn (Christina Ochoa), ritrovata in overdose. La ragazza, gli chiede di vendicarla, promettendo che lo renderà felice.

ANIMAL KINGDOM, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 5 "LA CARNE E' DEBOLE" - Nella prossima puntata di Animal Kingdom, Smurf dovrà pagare le conseguenze di aver richiesto a Nicky di fermarsi a casa sua per la notte. Il padre, ovviamente, non tollererà di essere stato scavalcato ed anche se la donna si prende ogni ccolpa dell'accaduto, accetta di andare a cena quella sera alla villa. Intanto, i Cody cercano di mettere in atto un nuovo piano, mentre Deran sembra essere scomparso nel nulla. Non è la prima volta che si comporta in questo modo, ma i ragazzi sono tutto sommato tranquilli. Nel frattempo, Deran continuerà a frequentare l'amante segreto, mentre J partecipa ad una mostra fotografica sui serfisti, fatti dalla sua insegnante. Quest'ultimo tuttavia gli chiede di uscire allo scoperto con la famiglia, ma Deran non intende farlo. Più tardi, Smurf troverà nelle tasche del nipote una locandina sulla mostra fotografica e sulla professoressa. Deran invece chiederà a Pope di fargli un favore: uccidere Adrian, che sta troppo addosso a Dave.

