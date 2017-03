ARROW 5 / Anticipazioni 7 marzo 2017: Prometheus è il figlio di Malcolm Merlyn?

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 9 "BLACK SIREN" - Dopo il tradimeto di Evelyn, Arrow e tutta la squadra dovranno affrontare diversi tipi di dolore. Per Caitlin vuol dire pensare alla perdita di Billy, mentre Oliver è ovviamente colpito dal senso di colpa. A questo si aggiunge lo stato d'animo di Curtis, che ha vissuto la fine del proprio matrimonio con Paul. Intanto, Oliver indaga su Black Canary, ma scopre che non si tratta dell'amica, anche se non ha mai creduto a questa possibilità. A questo si aggiunge anche la scoperta della vera identità di Prometheus, mentre Laurel, riesce a fuggire dai laboratori. Nel passato, Oliver viene spinto a tradire la Bratva e viene salvato da Talia, un arciere donna. In seguito, Oliver rivelerà agli amici di voler cercare una nuova Black Canary, esattamente come avrebbe voluto l'amica defunta.

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Black Siren". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Evelyn (Madison McLaughlin) continua ad informare Prometheus delle ultime novità riguardo ad Arrow (Willa Holland) e scopre che il metaumano ha intenzione di farlo soffrire il più possibile. Nel frattempo, Oliver e Thea (Willa Holland) si trovano a un ricevimento natalizio, dove il Sindaco viene raggiunto da Susan (Carly Pope). Curtis (Echo Kellum) e Paul (Chenier Hundal) si imbattono invece in Billy (Tyler Ritter) e Felicity (Emily Bett Rickards) e quest'ultima fa una piccola gaffe, che fa intuire al marito di Terrific che in realtà non fa tardi ogni sera per motivi di lavoro. La tensione inizia a salire e Curtis annuncia che lui ed il marito se ne stanno già andando. Paul infatti ha capito che gli ha mentito e teme che possa trattarsi di un tradimento, ma prima che possa farlo, Prometheus lancia una shuriken e ferisce Curtis al collo. La lotta fra i due non finisce bene ed infine, il metaumano lancia un dardo e lo tramortisce. Al suo risveglio, Paul viene informato riguardo alla verità sull'identità di Curtis e non reagisce bene. Billy invece chiede a Felicity di tenersi lontana dai guai, dato che Prometheus potrebbe mettere a rischio la sua vita. Oliver la informa subito dopo che il medico ha trovato delle tracce di un farmaco particolare nel sangue di Curtis. Nel passato, Oliver tiene sotto controllo Justin Claybourne (Garwin Sanford), un prodottore farmaceutico che ha immesso sul mercato una medicina antitubercolosi solo per guadagnare di più e fare leva sulla disperazione dei cittadini. Oliver decide di parlargli, soprattutto perché è in qualche modo collegato al padre. Nel presente, il team Arrow raggiunge una fabbrica in cui si potrebbe trovare Claybourne, dove Oliver viene intrappolato in una stanza da Prometheus. I due iniziano un corpo a corpo, ma quando le reclute li raggiungono, Evelyn (Madison McLaughlin) rivela di essere in realtà l'alleata del metaumano. Sparato un fumogeno, i due riescono a fuggire prima dell'arrivo di John (David Ramsey). Il giorno seguente, Billy annuncia a Felicity che seguirà il caso per rimanere coerente con la propria integrità, mentre Paul e Curtis hanno modo di parlare della verità. Più tardi, Billy accede agli uffici dell'ex fabbrica di Claybourne e trova una piccola cassetta di sicurezza, dentro cui trova diversi documenti e la foto di un bambino, ma viene attaccato da Prometheus. Una volta scoperto che Prometheus non è Claybourn come pensato, Oliver ricorda un particolare che gli fa capire dove trovarlo. Durante lo scontro, stranamente Arrow riesce a farlo indietreggiare all'interno dell'edificio, dove finalmente lo uccide con una serie di dardi. Scopre tuttavia di aver fatto un errore: al di sotto della maschera c'è Billy, imbavagliato in modo da ingannarlo.

