AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita ieri: chi giocherà oggi, 7 marzo 2017?

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 7 marzo 2017) - Questa sera, si rinnova l’appuntamento con Avanti un Altro!, il game show di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis. In attesa di scoprire chi giocherà oggi, martedì 7 marzo, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Saluto puntuale del pubblico, degli autori, delle associazioni di beneficenza, ma le risate sono troppe e Laurenti fa fatica a cantare "ricordati che devi morire". Scoperchiata la cupola dei pidicozzi è l'ora che Miss Claudia presenti il salottino Er Faina, Cuba, il Gladiatore, dj Crash, l'Est. Parte il gioco col tema that's amore, ma la prima concorrente sbaglia due delle risposte e quindi subito al secondo giocatore. L'uomo è un rumorista e subito iniziano le gag col maestro Laurenti. Per il secondo giocatore c'è anche la compagnia della "bonaz" e le sue predizioni sulla liaison Laurenti-Bonolis. La categoria di gioco è e-mail e anche questo concorrente sbaglia due domande e va via.

La terza giocatrice entra accennando le note di un musical e i presentatori fanno da pubblico commossi. Categoria mi dia una mano, domande sulle mani appunto, la giocatrice indovina e pesca 25.000 € prosegue ed è l'ora di un personaggio del salottino. Miss Claudia elegantissima, richiama le grida del pubblico maschile che puntualmente Bonolis butta fuori. La domanda è di economia e la concorrente indovina e pesca altri 25.000 € e si ferma diventando la prima campionessa di giornata. Il quarto giocatore che canta brani rock in dialetto marchigiano da' il via ai siparietti comici tra i presentatori, ovviamente tutto con l'accento marchigiano. È il momento dell'esperto ed entra Luca Sardella, sarà lui a porre le domande ovviamente la materia è la botanica. Il giocatore sbaglia e così al grido di Avanti un Altro! entra la quinta concorrente. Momento di sceglier qualcuno dal salottino, la prescelta è Est e indovinata la domanda, la giocatrice pesca il pidicozzo da 75.000 € e cambio della guardia alla postazione del campione di giornata. Il sesto giocatore gioca con le domande della categoria ma che cover!, si approfitta per cantare e ballare alcune tra le cover più famose. Il concorrente sbaglia ed entra la settima partecipante al gioco.

La giocatrice deve rispondere all'ultima domanda ed è quella che richiede il travestimento. Così Bonolis diventa Maurizio Costanzo e il maestro Laurenti diventa Maria de Filippi. Il siparietto della lite tra marito e moglie è irresistibile come anche le domande che vengono poste in stile C'è posta per te. La concorrente sbaglia le prime due risposte e ciò significa che a giocare l'ultima sfida sarà la quinta concorrente e per una cifra iniziale di 175.000 €. Con ancora indosso i baffi di Costanzo il presentatore comincia a porre le domande a cui bisogna dare la risposta sbagliata. Qualche incertezza iniziale e si ricomincia daccapo per cui il ritmo è incalzante e Bonolis va molto veloce. Tuttavia la giocatrice non riesce a vincere niente. Appuntamento a questa sera per un'altra puntata del quiz tutto da ridere della televisione.

