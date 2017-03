BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: basterà il ciondolo di Bill Spencer per riconquistare Brooke?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL DONO DI BILL A BROOKE - E' davvero finita tra Brooke e Bill? I telespettatori americani di Beautiful avevano creduto che questo rapporto non avesse più futuro dopo che la Logan aveva deciso di accettare la proposta di matrimonio di Ridge, realizzando insieme quella famiglia che avevano sempre sperato di avere. Eppure nuovi ostacoli si profilano all'orizzonte: non solo Ridge continua a flirtare con Quinn (ma quali sono davvero le sue intenzioni?) ma la stessa Logan si è recata dallo Spencer portandogli un simpatico regalo in occasione del suo compleanno. L'occasione è stata favorevole per il padre di Liam per ricordare alla sua ex come Ridge sia inaffidabile e soprattutto per cercare di convincerla ad avere un'altra possibilità. Per questo, dopo averla portata in un luogo caro per la loro storia, ha slacciato il suo ciondolo a forma di spada (simbolo della famiglia Spencer) e lo ha regalato a Brooke. Quali conseguenze avrà questo gesto? Clicca qui per vedere tutte le fasi di questo importante avvenimento.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: STEFFY FA LE VALIGIE! - Dopo la puntata speciale del lunedì dedicata alla trasferta del cast di Beautiful a Montecarlo, tornerà oggi un nuovo appuntamento inedito nel quale Steffy dovrà prendere un'importante decisione sul suo futuro. Quinn non darà ascolto al suo ultimatum, restando ferma sulle sue intenzioni di sistemarsi in pianta stabile a villa Forrester. A farne le spese di questa decisione sarà Wyatt che domani sarà costretto a subire i rimproveri e la rabbia della moglie. Dopo avere inveito per l'ennesima volta contro la suocera, Steffy dirà al marito di avere preso una decisione sul suo futuro, dimostrando di non avere scherzato mettendo la Fuller di fronte ad una scelta. Per questo la Forrester informerà Wyatt di essere sul punto di trasferirsi: se ne andrà dalla casa sulla spiaggia, almeno fino a quanto Quinn non tornerà indietro sui suoi passi. Di fronte a tanta convinzione, Wyatt prometterà di riparlare con la madre per convincerla a cambiare idea: si tratterà dell'ennesima falsa illusione?

