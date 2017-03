BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Steffy dalle parole ai fatti, Wyatt le farà cambiare idea?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONKI 8 MARZO: NUOVA CASA PER STEFFY - Steffy si limiterà alle minacce o questa volta sarà pronta a passare i fatti? Dovremo attendere la puntata di Beautiful in onda domani per scoprire se in effetti la Forrester deciderà di lasciare il marito, per dare un chiaro segnale a Quinn. E nonostante le preghiere quasi in ginocchio dello Spencer, questa volta non ci sarà modo di ricucire: Steffy sarà troppo furiosa per dare un'altra possibilità al marito e alla sua terribile madre. Per il momento quindi, in attesa che Quinn decida se lasciare villa Forrester come la nuora le ha espressamente richiesto, Steffy se ne andrà di casa, lasciando il marito solo e disperato. Sarà questa la fine del loro matrimonio o sarà meglio non cantare vittoria troppo presto? A questo punto un'altra domanda sorge spontanea: di certo Steffy non potrà recarsi a villa Forrester, né tanto meno nelle depandance della proprietà di famiglia. Sappiamo bene che gli alberghi sono sempre l'ultima spiaggia per i protagonisti di Beautiful ed infatti Steffy deciderà di chiedere spitalità all'unica persona in grado di aiutarla, e a conoscenza di tutti i suoi problemi ovvero all'inseparabile Thomas.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: ERIC RINUNCIA A TUTTO PER AMORE? - Mentre Steffy e Wyatt vivranno il loro personale dramma che li porterà alla separazione (forse momentanea?), nella puntata di Beautiful di oggi Eric e Ridge continueranno a discutere sulle vere intenzioni della Fuller. Secondo il padre di Thomas, infatti, la donna sta solo cercando di approfittare di un uomo solo per raggiungere i suoi subdoli obiettivi. E' già riuscita a farsi riassumere alla Forrester Creation e a trasferirsi alla villa, quale sarà il suo prossimo passo? Convinto che non si fermerà qui, Ridge smuoverà mari e monti per far aprire gli occhi a Eric ma le sue parole risulteranno completamente inutili. Poco dopo, Quinn parlerà con il compagno di quanto accaduto e gli chiederà di non rinunciare a tutto per lei. Il rischio sarebbe infatti quello di perdere la famiglia che non potrebbe mai accettarla nella sua vita. Ma Eric sarà irremovibile, confermando l'assoluto desiderio di stare al fianco della donna della quale si è innamorato.

