BELEN RODRIGUEZ/ News: la farfallina ricompare…sulla schiena, foto (oggi, 7 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA FARFALLINA RICOMPARE…SULLA SCHIENA, FOTO - La farfallina, il tatuaggio di Belen Rodriguez, ha fatto la sua fortuna in occasione del Festival di Sanremo a cui partecipò in qualità di valletta insieme ad Elisabetta Canalis. La showgirl argentina mostro il suo tattoo sull’inguine grazie a un lungo vestito dallo spacco mozzafiato che in molti ricordano ancora oggi ad anni di distanza. Da allora la “farfallina di Belen” è diventato un vero tormentone e le battute a riguardo sui social si sono sprecate. Recentemente, in un’intervista radiofonica a Radio Luiss, Belen non ha fatto mistero di essere molto legata a quel tatuaggio e ha riconosciuto la fortuna che il tattoo le ha portato in carriera. Sicuramente la Rodriguez sente un’affinità con il coleottero in questione e non sorprende quindi che in questi giorni di Carnevale abbia scelto proprio di “travestirsi” da farfalla. Nei giorni scorsi Belen e la sua famiglia sono usciti a festeggiare il compleanno di mamma Veronica e a un certo punto della serata alcuni degli invitati e anche la showgirl si sono divertiti a indossare qualche buffa parrucca. Belen ha poi indossato un paio di piccole ma coloratissime ali da farfalla e il giorno dopo ha condiviso con i fans la foto che la immortala mentre posa con il suo travestimento da “Mariposa technicolor”. I fans hanno molto apprezzato, come testimoniano i 22mila like raccolti in meno di un giorno: clicca qui per vedere la foto.

