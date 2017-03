Barbara D'Urso/ Blackout a Pomeriggio 5: si spengono i famosi fari, ecco com'è la conduttrice

Barbara D'Urso presa alla sprovvista a Pomeriggio 5: si spengono i fari in studio! Ecco com'è la conduttrice senza la famosa luce bianca - Se n'è parlato spesso dei fari presenti nello studio di Pomeriggio Cinque. Per scherzo, per gioco o per ammissione, si è detto in più di un'occasione che la D'Urso beneficia delle forti luci presenti nello studio di Canale 5, apparendo anche più giovane. Ecco perchè, quando una delle scorse puntate quando per errore i fari si sono spenti, si è scatenata la curiosità. Come raccontano Blasting News e TuttoUomini: “E’ accaduto qualcosa di insolito che ha messo in allarme i tecnici della fotografia del programma. La nota presentatrice Barbara D’Urso è rimasta senza luci durante l’inizio della diretta televisiva. In realtà, lo studio di Cologno Monzese era completamente illuminato, l’unica cosa spenta era il super faro di colore bianco che viene sempre puntato in direzione del viso di “Barbarella Nazionale”. La conduttrice, che si è trovata spiazzata dell’imprevisto ha detto testuale parola: “Blackout”. Ecco che allora sui social si è scatenata la caccia alle foto di Barbarella con e senza la luce del fatidico faro sul volto, per capire la reale differenza che fanno le luci in studio. La realtà? La differenza palesatasi tra prima e dopo non è affatto così accentuata come in molti credevanoe la foto lo dimostra. Insomma, sfatato un altro mito...

