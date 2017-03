Boss in Incognito 2017 ed. 4 / Gianni De Maio protagonista dell'ultima puntata: diretta (oggi, 7 marzo)

BOSS IN INCOGNITO 2017 ED. 4, GIANNI DE MAIO PROTAGONISTA: LE CERAMICHE FRANCESCO DE MAIO (OGGI, 7 MARZO) - Il protagonista dell'ultima puntata di Boss in Incognito sarà Gianni De Maio: per conoscerlo, il pubblico della seconda rete nazionale stasera, martedì 7 marzo 2017, viaggerà fino a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Gianni De Maio è l'attuale titolare della Ceramiche di Vietri Francesco De Maio, un'azienda che vanta una tradizione lunga cinque secoli. La Ceramiche di Vietri Francesco De Maio è nata infatti nel 1494 grazie all'incontro e al matrimonio tra Vincenza Cassetta - figlia di un ceramista di Vietri sul Mare, Giuseppe - e Francesco De Maio, anche lui legatissimo alla tradizione e all'attività, grazie all'opera della sua famiglia impegnata nella lavorazione del cotto a mano nelle cave dell'Ogliara. Un'unione che gettato le basi di un progetto che va avanti con successo anche quest'oggi. Insieme a Gianni De Maio, grandi protagoniste della serata saranno le ceramiche, la lavorazione delle piastrelle e tutti i processi che si nascondo dietro al prodotto finale: quali dipendenti incontrerà dunque il Boss in Incognito? Quali sono i passaggi da compiere e le abilità da mettere in campo?

BOSS IN INCOGNITO 2017 ED. 4, GIANNI DE MAIO PROTAGONISTA: CHI INCONTRERÀ? (OGGI, 7 MARZO) - Diverse le personalità che Gianni De Maio incontrerà stasera a Boss in Incognito 2017: si comincia con Antonio, che è impegnato all’interno della smalteria a mano dell’attività. Il boss delle Ceramiche di Vietri Francesco De Maio se la vedrà dunque con il lavoro di smaltatura del prodotto finale, per approdare poi nel reparto dove ci si occupa della produzione del cotto fatto a mano. Qui conoscerà il secondo dipendente al centro della serata, Bruno. Giovanni, invece, esamina e sceglie con cura tutti i prodotti in ceramica che escono dal forno per passarli poi a Stefania, addetta alla loro decorazione finale. Passaggio per passaggio, Gianni De Maio osserverà e sperimenterà sulla propria pelle le fasi della produzione, avendo occasione di conoscere più da vicino tutti coloro che ne occupano. Chi lo colpirà di più? E come sceglierà di ricompensare ognuno di loro?

BOSS IN INCOGNITO 2017 ED. 4, ULTIMA PUNTATA: IL BILANCIO DEGLI ASCOLTI (OGGI, 7 MARZO) - Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di stagione insieme a Boss in Incognito 2017, ed è dunque tempo di bilanci: l'audience è partito davvero bene con l'appuntamento dello scorso dicembre, capace di assestarsi su un invidiabile 8.52% di share (con 2 milioni e 167mila spettatori al seguito). La puntata in assoluto più vista (senza considerare quella che verrà trasmessa in prime time, naturalmente) è stata quella dello scorso 24 gennaio, con protagonista Guido Di Stefano, e capace di toccare il 9.09% con 2 milioni e 395mila telespettatori con gli occhi incollati allo schermo. La seconda parte di questa edizione, però, ha perso un po' e difatti le ultime tre puntate trasmesse non hanno superato la soglia del 7% di share. La quarta, con Giuseppe Condorelli, ha raggiunto il 7.90%, mentre la quinta con Giulia Adragna si è fermata al 7% netto. La settimana scorsa - dove, va sottolineato, l'ammiraglia Mediaset ha schierato L'Isola dei Famosi 2017, proprio come accadrà oggi - Boss in Incognito 2017 ha invece portato a casa il 7.17% di share: riusciranno gli ascolti a risalire ai (un po' più) brillanti risultati dello scorso gennaio?

