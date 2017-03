Carlo Cracco lascia Masterchef/ Chi lo sostituirà? Al suo posto una Chef donna, è…

Masterchef, chi sostituirà Carlo Cracco dopo il suo addio? Arriva uno chef donna: lei è Antonia Klugmann, chefdell'anno nel 2016 - Carlo Cracco non sarà più uno giudice di Masterchef. Lo chef stellato ha preso e annunciato la sua importante decisione, dando un brutto colpo ai tantissimi fan del talent di cucina che ora si chiedono chi lo sostituirà. La prima indiscrezione in questo senso arriva da 361magazine che svela il possibile arrivo di una donna al posto di Carlo Cracco. "A fare compagnia a Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri potrebbe arrivare per la prima volta una donna. Antonia Klugmann è nata a Trieste ma lavora a Gorizia" si legge infatti sul noto portale. La chef è una cuoca stellata grazie e gestisce il ristorante “L’Argine a Vencò” (in provincia di Gorizia) e nel 2016 è stata addirittura premiata come chef dell'anno. Potrebbe quindi rompersi il "quartetto maschile": la produzione dello show, che per il momento non si sbilancia, potrebbe decidere di dare un tocco femminile alla cucina di Masterchef. Intanto è sicuro che Carlo Cracco non tornerà; lo chef ha infatti così motivato la sua decisione all'Ansa: "E’ una decisione che ho maturato nelle ultime settimane e mi dispiace molto, soprattutto perché lascio almeno temporaneamente una squadra straordinaria, molto affiatata, e un programma che mi ha regalato tante soddisfazioni e anche tante emozioni. Credo che, insieme a Joe, Bruno e Antonino in questi anni siamo stati capaci di trasmettere a un pubblico sempre più numeroso e affezionato la passione e la cultura per il cibo e la cucina, oltre all’impegno che un mestiere come il nostro richiede, ogni giorno".

