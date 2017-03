Chi è Gianni De Maio / Ceramica di Vietri De Maio: l’eccellenza campana (Boss in incognito 2017, oggi 7 marzo)

GIANNI DE MAIO, L’IMPRENDITORE PROTAGONISTA DELL’ULTIMA PUNTATA DEL DOCU-REALITY: UN VIAGGIO IN UN’ANTICA ARTE ITALIANA (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 7 MARZO) – Tra poche ore viene trasmesso sulle frequenze di Rai 2 l’ultimo appuntamento stagionale del docu-reality Boss in incognito 2017 condotto da Nicola Savino. In quest’ultima puntata il focus è rivolto in Campania ed in particolare sulla splendida costiera amalfitana con protagonista Gianni De Maio. Si tratta di un imprenditore originario della provincia di Salerno a capo della Ceramica di Vietri Francesco Di Maio. Una esperienza che gli permetterà di entrare nelle pieghe sociali della sua azienda interfacciandosi sotto mentite spoglie con alcuni dei propri dipendenti addetti in diversi settori. Questo gli permetterà non solo di avere un contatto diretto con loro ma anche di capire le cose che vanno bene e gli aspetti produttivi e gerarchici che magari necessitano di una revisione. Gianni Di Maio andrà prima nel reparto smalteria a mano dove farà la conoscenza di Antonio, quindi nel reparto della produzione del cotto fatto a mano incontrando Bruno, nel magazzino con Carmine, nel reparto decorazione con Stefania ed infine con Giovanni che controlla la qualità degli oggetti usciti dal forno.

GIANNI DE MAIO, L’IMPRENDITORE PROTAGONISTA DELL’ULTIMA PUNTATA DEL DOC-REALITY: LA STORIA DI UN SUCCESSO MADE IN ITALY (BOSS IN INCOGNITO 2017, OGGI 7 MARZO) – Gianni Di Maio è figlio di Francesco Di Maio e Vicenza Cassetta e senza dubbio può essere definito un vero e proprio figlio d’arte. Infatti, sia il papà che la mamma discendono da due dinastie di ceramisti che vantano una esperienza di oltre mezzo millennio. Tuttavia l’azienda Ceramica di Vietri Francesco Di Maio è stata fondata nell’anno 1963 pochi mesi dopo il matrimonio tra i genitori di Gianni. Un’azienda che ha fondato le proprie basi sulle eccezionali capacità nella lavorazione del cotto e nella decorazione delle tipiche maioliche vietresi. Oggetti di eccezionali bellezza che le permettono all’azienda di crescere mese dopo mese, anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento in tutta Italia e nel mondo per il settore di competenza assumendo carattere industriale. Gianni è cresciuto all’interno dell’azienda del padre e dopo la sua scomparsa ne ha assunto la direzione tenendo altissimo lo standard qualitativo.

