DIARIO DI UNO SCANDALO/ Su Rai Movie il film con Judi Dench

DIARIO DI UNO SCANDALO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - Diario di uno scandalo è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatico, dal titolo originale Notes on a Scandal, realizzata nel 2006 in Gran Bretagna da Robert Fox e Scott Rudin per la regia di Richard Eyre. Nel cast sono presenti Judi Dench, Cate Blanchett, Tom Georgeson, Michael Maloney e Joanna Scanlan. Ma vediamo nel dettaflio la trama del film.

DIARIO DI UNO SCANDALO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di Londra di nome Barbara Covett (Judi Dench) che insegna storia all’interno di una scuola pubblica. Barbara è conosciuta per il suo carattere introverso e solitario, infatti non ha un buon rapporto nè con i suoi colleghi nè tantomeno con i suoi studenti. L’unica valvola di sfogo di Barbara è il suo diario segreto in cui scrive tutte le proprie emozioni, nonché la rabbia che nutre nei confronti delle persone. Quando però nella sua scuola arriva una nuova giovane insegnante, si tratta di Sheba Hart (Cate Blanchett) le cose iniziano a cambiare in quanto in qualche modo Sheba ha attirato su di se tutte le attenzioni del corpo docente e degli alunni. Grazie ad un’occasione fortuita, le due insegnanti stringono amicizia e così Sheba inizia a raccontare alla sua collega tutta la sua vita, il fatto che è sposata con un uomo più grande di lei con il quale ha due figli di cui uno è malato. Inoltre, l’anziana insegnante viene a conoscenza che Sheba ha una relazione extraconiugale con un suo studente di nome Steven (Andrew Simpson). Barbara disapprova completamente le scelte di vita di Sheba e lo confida al suo diario, tuttavia con lei afferma di mantenere il segreto di questa sua pericolosa relazione, così tra le due si instaura una profonda amicizia o è quello che crede Barbara che rimane profondamente delusa dall’atteggiamento di Sheba quando le chiede un po’ di consolazione per la morte del suo gatto. Inizia così la vendetta di Barbara che inizia a far trapelare in giro le voci della relazione di Sheba con Steven. Per Sheba l’inizio della fine della sua carriera come insegnante, anche Barbara viene cacciata dal lavoro perché era a conoscenza dei fatti. Le loro vite si incontrano nuovamente in quanto Sheba dopo aver rotto con il marito decide di andare a vivere a casa dell’amica...

