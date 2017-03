Dayane Mello/ Video, Stefano Bettarini "sostituito" con Stefano Sala? "Cerco l'amore, quello vero!"

Dayane Mello riparte dopo la rottura con Stefano Bettarini: la video intervista lancia però un nuovo dubbio - Sembrava l'inizio di una grande storia d'amore, invece arriva un brusco stop nell storia (agli esordi) tra Stefano Bettarini e Dayane Mello. In un'intervista a Vanity Fair la modella ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha infatti dichiarato di non essere affatto innamorata di lui, dando all'inviato in Honduras un colpo inaspettato. Eppure le dichiarazioni da lei fatte nel corso della video-intervista fatta a 361magazine sembrano far capire che l'amore non sia del tutto assente dal suo cuore in questo momento. "Il mio sogno nel cassetto è trovare l'amore, il vero amore. Se l'ho già trovato? Non lo so": sono queste le parole con le quali Dayane Mello sembra da una parte alludere alla "storia" ormai finita (?) con Stefano Bettarini, dall'altra fanno sospettare che quell'amore vero forse conosciuto sia un altro Stefano, il suo ex, particolare quasi confermato quando la modella ammette: "A volte ripenso al passato..."

Dayane Mello, è finita con Stefano Bettarini: l'inviato dell'Isola dei Famosi non l'ha presa bene - Dall'altra parte del mondo, Stefano Bettarini ha ricevuto nelle ultime ore un colpo che ora cerca di assimilare. L'inviato dell'Isola dei Famosi, nel corso di un'intervista al settimanale Chi (in edicola domani) ha infatti confessato: "Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale. A volte ci si accorge tardi di avere dato fiducia alle persone sbagliate. E Dayane Mello era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più". Invecitabilmente deluso, Stefano Bettarini è pronto a dimenticare Dayane Mello che si professa ora single. "Avanti un'altra" ha infatti scritto nel suo ultimo post su Instagram Bettarini riferendosi alla modella brasiliana che, proprio ieri, ha ricevuto un duro attacco anche dal noto giornalista Gabriele Parpiglia.

© Riproduzione Riservata.