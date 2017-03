DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Piero Badaloni e Massimo Giannini (puntata 7 marzo 2017)

DIMARTEDÌ, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MARZO 2017: PIERO BADALONI E MASSIMO GIANNINI - Giovanni Floris condurrà un nuovo appuntamento con DiMartedì stasera, 7 marzo 2017: il talk show di La7 tornerà puntuale puntuale alle 21.10 per accendere i riflettori sui più recenti avvenimenti riguardanti il mondo politico, economico e sociale. Sulla pagina Facebook ufficiale di DiMartedì è stata condivisa in anteprima un'immagine che mostra gli inviati impegnati nella realizzazione di un servizio: si può vedere chiaramente il cameraman riprendere una persona che sfoggia un camice bianco, e proprio per questo la domanda è lecita: si discuterà di sanità, magari prendendo in considerazione lo scandalo relativo all'ospedale Loreto Mare di Napoli? Sempre i social hanno svelato gli ospiti che faranno capolino nello studio di DiMartedì: non mancherà, come spesso è avvenuto in questa nuova edizione del talk, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini (ex volto di Ballarò su Rai 3). Al suo fianco ci sarà anche il collega Piero Badaloni, che ha lavorato in Rai e ha ricoperto anche alcuni incarichi in ambito politico. Dallo scorso 1 febbraio 2017, inoltre, Piero Badaloni conduce il programma Avanti il prossimo su TV2000. Clicca qui per vedere il post dove sono stati annunciati gli ospiti di DiMartedì.

© Riproduzione Riservata.