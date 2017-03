EMMA/ Delusa da Francesco in che guai si caccerà? (Un passo dal cielo 4, 7 marzo 2017)

EMMA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Uno dei personaggi chiave di questa quarta stagione della fiction Un passo dal cielo 4 è rappresentato dalla bella Emma interpretata da Pilar Fogliati. Nel corso dell’ultima puntata, Emma è stato oggetto di grande apprensione soprattutto per Francesco (Daniele Liotti). La donna è stata vittima di un aneurisma con conseguente perdita di coscienza. Alcuni giorni passati all’ospedale con il capo della forestale a vegliare al proprio capezzale fino al risveglio che se da un lato ha resto felice lo stesso Francesco dall’altro ha aumentato la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Infatti, i medici hanno sottolineato che la malattia della donna è in uno stato molto pericoloso e che da un momento all’altro si può manifestare in tutta la sua drammaticità. Emma conscia di non poter più andare avanti nel proprio studio sul comportamento dei lupi, decide di far ritorno a Milano. Tuttavia questi non sono gli intendimenti di Francesco che in pratica la obbliga a venire a stare da lui. Tutto sembra andare per il meglio tra di loro. Sembra esserci un grande feeling con Francesco che si gode tutte quelle piccoli ma significative cose della vita di coppia a cui ormai non era più abituato come trovare il caffè già pronto. I due sembrano potersi avvicinare a livello sentimentale ma tutto viene messo in forte discussione con l’arrivo di una vecchia conoscenza di Emma, Carlo. Si tratta dell’ex fidanzato di Emma.

I due si sono lasciati per volere della stessa Emma che nel proprio animo ha ritenuto lasciarlo libero quando a questi si è presentata una irrinunciabile proposta di lavoro che lo ha portato negli Stati Uniti d’America. Intanto nonostante tutti le ramanzine di Francesco, Emma proprio non riesce a stare a riposto e si rende anche molto utile nelle indagini per la scomparsa di un uomo del quale un cacciatore aveva visto il cadavere salvo poi la completa e misteriosa scomparsa. Emma infatti, seguendo le vicende del branco di lupi oggetto della sua ricetta rinviene una scarpa appartenuta alla vittima. Emma inizia anche a concedersi qualche serata con Carlo. Quest’ultimo non ha mai capito il vero motivo per il quale la propria compagna lo abbia lasciato così su due piedi. Un mistero che viene sciolto dallo stesso Carlo non appena viene a sapere della malattia di Emma. L’uomo le fa presente che lui avrebbe preferito starle vicino perché innamorato e non per pietà ed anzi si dice pronto a rincominciare tutto d’accapo con lei. Emma in lacrime fa presente a Carlo di non potersi permettere un nuovo amore ed inoltre non è più innamorata di lei. La donna inoltre, prende un’altra clamorosa decisione ed ossia quella di lasciare San Candido e soprattutto Francesco conscia di non volersi più legare a nessuno viste le proprie condizioni di salute.

EMMA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera Emma ritornerà su questa decisione ma quando si presenterà davanti alla palafitta dove abita Francesco si renderà conto che questo ha riabbracciato la propria moglie che sembra pronta a riallacciare un rapporto sentimentale con lui. Nella disperazione per la forte delusione d’amore, Emma andrà a cacciarsi nei guai di fatto avvicinandosi al pericoloso maestro che sembra avere in mente un piano per nascondere quanto fatto nel suo scabroso passato.

© Riproduzione Riservata.