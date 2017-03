EVA GRIMALDI/ Seguirà il consiglio di Imma? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

EVA GRIMALDI, LA NAUFRAGA SEGUIRÀ IL CONSIGLIO DI IMMA BATTAGLIA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Eva Grimaldi tornerà protagonista a L'Isola dei Famosi 2017 stasera, 7 marzo 2017, durante la sesta diretta con l'Italia. La naufraga, fin dai primi giorni, aveva legato con tutte le altre naufraghe, sopratutto con Nancy Coppola, legame il loro che è aumentato durante questa settimana, quando le due hanno provato a schierarsi dalla parte di Degan, che nel frattempo ha trascorso gli ultimi giorni da naufrago solitario. Impossibile però non citare la grande ospite che ha fatto emozionare e sorridere Eva Grimaldi fin dal suo arrivo in Honduras: Eva è stata felicissima di poter riabbracciare Imma Battaglia, che ha trascorso gli ultimi sette giorni in compagnia di tutti i concorrenti e come ospite molto speciale dell'israeliano. Imma ha voluto anche commentare il divario che ancora esiste tra i naufraghi e Degan: ognuno, secondo lei, dovrebbe provare a fare un passo indietro, per poter ripartire senza tutti questi scontri. Eva Grimaldi seguirà il consiglio di Imma fino in fondo? La dovrà salutare proprio stasera? Staremo a vedere...

EVA GRIMALDI, COSA È ACCADUTO SETTE GIORNI FA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Tra le protagoniste indiscusse del quinto appuntamento con il realty impossibile non citare, anche per questo riguarda la scorsa settimana, l'attrice Eva Grimaldi. Eva sta vivendo un'isola al massimo ed è, ad oggi, tra le serie candidate alla vittoria finale. La puntata di martedì scorso si è aperta con la diatriba tra il gruppo e Raz Degan. Le uniche voci stonate del gruppo sono state quelle di Nancy, Malena ed Eva. La Grimaldi ha appoggiato la critica dell'amica Nancy nei confronti di Simone Susinna ed oltre a lei anche l'ex velina di Striscia la notizia Giulia Calcaterra. A proposito di Simone, la Grimaldi, in diretta, ha dovuto riformulare il proprio pensiero sul modello, sostenendo che se fino ad una settimana prima lo aveva definito come un bello che non balla, oggi invece è un bello che graffia, lamentandosi dell'atteggiamento ostile tenuto dal giovane nel corso degli ultimi 7 giorni sull'isola. Fortunatamente per Eva, sono arrivate anche le belle notizie. Se fino alla settimana scorsa ha avuto la possibilità di ascoltare a voce, adesso la Grimaldi può vederla e abbracciarla in carne ed ossa. Sull'isola infatti, come rivelato dalle anticipazioni reperibili sul web da giorni, è arrivata Imma Battaglia. In diretta, le due non sono andate oltre al bacio da semplici amiche ma c'è chi avrebbe la certezze che le due abbiano un legame sentimentale. Imma Battaglia ha avuto, dalla produzione, la possibilità di prolungare la propria permanenza sull'Isola dei Famosi per una settimana. In tutto e per tutto è stata accudita, tra virgolette, da Raz Degan, che ha dovuto fare del suo meglio per rendere il più piacevole possibile l'esperienza della Battaglia sull'isola. La Grimaldi è entusiasta della scelta compiuta dalla redazione. Nel frattempo, vanno segnalate le 0 nomination conseguite da Eva durante l'ultima votazione a Cayo Paloma, sotto lo sguardo attento dell'inviato Stefano Bettarini.

