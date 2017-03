EVA/ La modella tornata a San Candido per una decisione, quale? (Un passo dal cielo 4, 7 marzo)

EVA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Rocio Munoz Morales, nella quarta stagione di Un passo dal cielo, continua ad interpretare Eva, la bella modella, innamorata del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, interpretato da Vincenzo Ianniello. Come ogni grande storia d'amore, il percorso è sempre in salita; e Vincenzo ed Eva hanno dovuto fare i conti con tanti fuori programma. La bella modella, si ritrova, a San Candido, a gestire un Bed & Breakfast, che ha aperto insieme al suo fidanzato. Eva è innamorata di Vincenzo, ma le manca una cosa; la sua vita fatta di passerelle e gossip. E' alla ricerca di un nuovo provino, quando per caso incontra Fedez, e viene paparazzata al suo fianco. In effetti, Eva non ha mai conosciuto Fedez, si tratta solo di un errore; ma quell'errore serve ad Eva, per far leva sulla sua carriera, e ritornare la modella acclamata di un tempo. Tutti i giornali parlano di Eva, come la fiamma del giovane rapper; ma questo a Vincenzo nessuno lo aveva detto, fin quando per caso vede un giornale e chiede spiegazioni ad Eva. Eva spiega che si tratta di un equivoco, e che lei non ha mai parlato con Fedez, ma che si sono solo trovati nello stesso posto nel momento sbagliato. La cosa più ambigua è che Fedez sceglie San Candido come location per il suo nuovo album, ed Eva viene contattata dall'agente di Fedez, che propone alla bella modella di fingersi fidanzata di Fedez, così i fotografi e giornalisti lasceranno lavorare in santa pace Fedez, ed Eva in cambio riceverà dei soldi che aiuteranno a risollevare il suo Bed & Breakfast dalla crisi, con tanto di visibilità per una modella ormai dimenticata.

EVA, UNA FINTA FIDANZATA PER FEDEZ (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Dopo litigi, dubbi e incertezze, Eva accetta di fingersi fidanzata di Fedez, e anche Vincenzo accetta questa situazione solo per il bene della sua fidanzata. Vincenzo lascia il B&B e va a vivere da Huber, ed Eva inizia con la sua doppia vita, ma ogni volta che può sfuggire allo sguardo dei paparazzi corre dal suo Vincenzo.

Il rapporto a distanza non aiuta la coppia, anche se Eva è felice per tutti i suoi contratti di lavoro che sta chiudendo grazie al fidanzamento "fake" con Fedez. I problemi arrivano, quando Fedez, chiede ad Eva di entrare a far parte del cast del suo video musicale, ma anche di un film, dove lui è il protagonista. Tra le varie scene Eva dovrebbe girare una scena di nudo con Fedez, e questa cosa al vice questore aggiunto non va proprio giù. Discussioni inutili, in quanto Eva, per quella scena aveva chiesto una controfigura. Alti e bassi continui; ma il rapporto tra Eva e Vincenzo perde l'equilibrio, quando Eva per un suo ritardo, fa il test di gravidanza, e al risultato negativo, non sembra essere così infelice come Vincenzo, che avrebbe accettato l'arrivo di un bambino con immensa gioia; ed è qui che Vincenzo consiglia ad Eva di andare via, ritrovare se stessa, accettare il lavoro a in America, soprattutto per ritrovare la vera Eva. Eva parte, soprattutto grazie il consiglio di Cristina che la sprona a lasciare San Candido.

EVA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Ma cosa accadrà all'arrivo di Eva a San Candido? Perchè ritorna? E' ancora innamorata di Vincenzo? Bisogna perdersi per ritrovarsi... basterà ai due protagonisti questo proverbio per ritrovare il tempo perduto e per poter costruire il loro rapporto su basi solide? Per sapere tutte le risposte a tutte queste domande, basterà sintonizzarsi in prima serata, su Rai 1, questa sera martedì 7 marzo, per vedere la nuova puntata di Un passo dal cielo 4.

