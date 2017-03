FRANCESCO/ Dovrà fare i conti con dei sentimenti contrastanti (Un passo dal cielo 4, 7 marzo 2017)

FRANCESCO, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Il capo della forestale Francesco interpretato da uno straordinario Daniele Liotti è sempre più al centro delle varie dinamiche della fiction. L’uomo dopo aver passato alcuni giorni al fianco di Emma in ospedale ed aver gioito per il suo risveglio, impedisce alla donna di mettere in atto il proprio intendimento di lasciare la piccola San Candido per far ritorno a Milano. Infatti, l’uomo propone alla donna di venir a vivere con lui sulla palafitta con Emma che sembra essere molto contenta della cosa anche perché lei è da sempre innamorata di lui. La convivenza sembra fare bene ad entrambi con Emma che finalmente può passare del tempo al fianco dell’uomo di cui è innamorata e con Francesco che può godere a pieno di quel sapore ormai dimenticato della vita di coppia. L’uomo infatti si compiace allorchè la mattina trova il caffè già pronto e quando rientra a casa dopo una giornata di intenso lavoro ad accoglierlo trova una bellissima donna che si prende cura di lui. Il capo della forestale però è anche molto categorico nei confronti di Emma ed in particolare non vuole che faccia sforzi e si riposi quanto più possibile. Un dettaglio che Emma puntualmente non prenderà in considerazione riprendendo lo studio dei lupi di cui si era occupata prima di sentirsi male.

Per Francesco c’è invece di occuparsi del ritrovamento di un cadavere da parte di un cacciatore. Il cacciatore dopo aver segnalato la cosa vede la propria versione venir messa fortemente in dubbio in ragione del fatto che il cadavere magicamente sembra essere scomparso nel nulla. La versione viene ritenuta poco affidabile dal comandante Nappi che ipotizza a qualche bicchiere di troppo, ma Francesco facendo leva sulla propria capacità di interpretare le tracce lasciate sul terreno si accorge che il cadavere sia stato trascinato da qualcuno e che in ragione della profondità delle strisce, ha anche perso una scarpa. Scarpa che poi viene casualmente segnalata da Emma che la vede in bocca ad uno dei lupi di cui sta seguendo le vicende. Francesco giovandosi anche del contributo di Emma riesce a scoprire la verità ed ossia ad uccidere l’uomo è stato un uomo che abita da sempre in una vecchia casa di legno assieme alla propria moglie e che è stato minacciato dalla vittima intenzionato a prendersi la casa perchè nella cantina vi erano degli affreschi risalenti all’epoca romana di inestimabile valore.

Per Francesco ci sarà anche da fare i conti con l’arrivo dell’ex ragazzo di Emma, Carlo che avendo saputo della malattia della donna vorrebbe ritornare al proprio fianco. La donna tuttavia decide che le sue condizioni di salute non le possano permettere di amare nessuno per cui prende la decisione di lasciare la palafitta. Una notizia che di certo non ha lasciato indifferente il buon Francesco che ormai si stava innamorando di lei. Francesco si deve quindi anche occupare di un altro caso ed in particolare della scomparsa di un ragazzo denunciato dalla mamma ormai in fin di vita e che necessita della donazione di un organo da parte del figlio. Un figlio che viene etichettato come un poco di buono da tutti compreso da parte del padre giacchè consumatore di droghe ma in realtà si trattava di un bravo ragazzo vittima di un incidente nella ditta del padre.

FRANCESCO, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera per Francesco ci sarà da fare i conti con sentimenti molto contrastanti. Sua moglie finalmente capisce chi sia veramente il maestro e ritorna dallo stesso Francesco desiderosa di riallacciare il loro rapporto. Allo stesso tempo Emma ritorna sulla decisione ma ormai sembra tardi per conquistare il cuore di Francesco.

