Fanny Neguesha/ Nessun ritorno con Mario Balotelli è amore con Drake? L'abbraccio lancia il gossip

Fanny Neguesha, è scoppiato il flirt con il cantante Drake? La modella e l'ex di Rihanna abbracciati, ma lei non stava con Cheikhou Kouyate? - La vita amorosa della giunonica Fanny Neguesha continua ad essere un vero mistero. Ultimamente la modella è tornata al centro del gossip per uno scatto che la vede accanto al noto ex di Rihanna, il cantante Drake. Lui la abbraccia da dietro, strizza l'occhio all'obiettivo mentre lei, in un top che si lascia guardare, poggia le sue mani sulle braccia del cantante. Lo scatto, postato dalla Neguesha, è poi accompagnato da una didascalia “godendosi la festa, un ballo non era abbastanza”. Inevitabile chiedersi: cosa c'è dietro? Ricordiamo che la modella ha interpretato, nel settembre del 2016, la protagonista femminile del cortometraggio di Drake “Please Forgive Me”. Da allora sono passati alcuni mesi eppure quell'incontro sembra aver fatto nascere una bella amicizia, o forse qualcosa di più? Un gossip davvero inaspettato per la storica ex di Mario Balotelli che, negli ultmi mesi, sembrava essere impegnata in una relazione con un altro calciatore: Cheikhou Kouyate.

Fanny Neguesha: Mario Balotelli, Drake o Cheikhou Kouyate, chi è il vero amore della modella? - Il calciatore senegalese Cheikhou Kouyate ha conosciuto infatti la bella Fanny Neguesha a Londra durante un servizio fotografico della modella, attrice e cantante. Fanny e Cheikhou hanno così inioziato a frequentarsi e senza difficoltà di lingua, visto che entrambi parlano francese e lui ha vissuto per 8 anni in Belgio giocando per diverse squadre tra cui l’Anderlecht. È stata proprio la Neguesha ad annunciare l'inizio della loro conoscenza postando delle foto col calciatore e posando per una foto abbastanza hot vestita con i colori del West Ham. Che sia oggi finita la loro storia? C'è chi inoltre sospetta che la modella non abbia mai dimenticato Mario Balotelli, visto che il tatuaggio con la dedica d’amore fatta per lui è ancora sul suo braccio. Quale sarà la verità? Chi dei tre è ora nel cuore della Neguesha?

