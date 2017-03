GIULIA CALCATERRA/ L'ex velina in nomination per scelta di Raz (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

GIULIA CALCATERRA, LA NAUFRAGA DEL REALITY: I PAGURI SONO COMMESTIBILI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Tra i concorrenti ancora in gara a L'Isola dei Famosi 2017 c’è l’ex velina Giulia Calcaterra. Per la Calcaterra quella di stasera potrebbe rivelarsi una puntata cruciale, in quanto si trova a rischio eliminazione assieme al rapper Moreno ed al modello Simone Susinna. Nel corso della scorsa settimana la Calcaterra è stata costretta, proprio come gli altri, a fare maggiormente i conti con le scarse risorse di cibo a disposizione, pensando a delle opzioni alternative. Giulia assieme a Eva Grimaldi hanno discusso sull’opportunità di poter mangiare i paguri. L’ex velina non è apparsa troppo convinta di questa possibilità facendosi da parte ed invitando la stessa Eva a provare lei se siano o meno commestibili. Gli scontro con il solitario dell'Isola dei Famosi, Raz Degan, non si sono certo placati: l'israeliano ha continuano il suo isolamento e Giulia Calcaterra non si è lasciata sfuggire alcune occasioni buone per stuzzicarlo. La loro rivalità emergerà nuovamente durante la sesta diretta di questa sera?

GIULIA CALCATERRA, LA NAUFRAGA DEL REALITY DI CANALE 5: COSA HA FATTO NELL’ULTIMA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - La diretta di martedì con la Palapa si è aperta subito con lo scontro frontale tra Raz Degan e Giulia Calcaterra. Giulia e Raz si erano beccati per tutta la settimana dunque era comprensibile che in puntata sarebbe andata in scena la resa dei conti. In più di un'occasione sono volate parole grosse tra i due, fino a quando entrambi non hanno trovato un accordo momentaneo, che prevede il totale silenzio da parte di entrambi, nessun dialogo potrà esserci da qui fino alla fine del reality o fino a quando uno dei due non sarà eliminato. Per Giulia Calcaterra è arrivata anche la doccia fredda della prova leader. La ragazza ce l'ha messa tutta per riuscire a vincere, riuscendo a piazzarsi per prima nella primissima parte della prova, insieme a Simone e Raz, salvo poi cedere il passo ai due uomini. Stavolta a vincere è stato Raz Degan, che ha dunque conquistato non soltanto l'immunità alle nomination ma anche la possibilità a fare un nome per mandarlo direttamente al televoto. E a questo punto è arrivata netta la dichiarazione di guerra dell'attore israeliano, che confermando la sua sincerità, ha nominato prima Moreno, che era in ballottaggio con Nancy Coppola, quindi è arrivata la nomination diretta, e scontata, per Giulia Calcaterra. L'ex velina di Striscia la notizia ha dovuto stavolta accusare il colpo. Era d'altronde inevitabile che Raz la scegliesse per andare in nomination con Simone e Moreno. Durante la diretta, Alessia Marcuzzi ha raccontato a Giulia la decisione presa dal suo compagno Dario, anche se è meglio chiamarlo ex fidanzato, poiché la Marcuzzi ha rivelato alla Calcaterra che Dario avrebbe deciso di lasciarla per via del suo comportamento ambiguo con Simone Susinna. La reazione dell'ex velina ha sorpreso tutti, dal momento che Giulia non ha creduto ad una sola parola della Marcuzzi e rimarcando che si tratti di una semplice amicizia con il modello, senza tuttavia palesare alcun malcontento nei confronti della decisione di Dario.

