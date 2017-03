GIULIO BASE / Il naufrago grida al complotto, avrà ragione? (Isola dei famosi 2017 oggi, 7 marzo)

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: SOSPETTO DI COMPLOTTO A FAVORE DI RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento in diretta con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il prezioso supporto di Vladimir Luxuia nei panni di opinionista in studio e di Stefano Bettarini in quello di inviato speciale nei mari dell’Honduras. Tra i concorrenti ancora in lizza per il successo finale c’è il noto regista italiano Giulio Base il quale nelle ultime ore che hanno preceduto questo appuntamento si è reso protagonista di un nuovo screzio con l’attore israeliano Raz Degan. Nel corso della prova leader che ha stabiliti i due vincitori che si contenderanno la leadership questa sera in diretta, ci sono state non poche polemiche per la performance vincente dello stesso Raz Degan. In particolare Giulio Base ha sollevato il dubbio che ci possa essere un complotto ordito a favore dell’attore ex compagno di Paola Barale, la cui corda fosse meno ingarbugliata rispetto a quelle con cui hanno dovuto avere a che fare gli altri naufraghi.

GIULIO BASE, IL NAUFRAGO NEL REALITY DI CANALE 5: COSA È SUCCESSO NELLA SCORSA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Le liti sull'isola più famosa della televisione sembrano proprio non arrestarsi ed anzi ogni piccola goccia sembra essere quella perfetta, quella in grado di fare traboccare un vaso stracolmo di acqua. In settimana molte sono state le discussioni e le liti accese e, tutte, possono essere ricondotte ad una sola persona: Raz Degan, il lupo solitario di questa nuova edizione. L'uomo ha, sicuramente, un carattere particolare che non aiuta e, complice lo stress e la fame, anche gli altri non sono da meno. Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 28 febbraio, Giulio Base è stato ripreso da Vladimir Luxuria per aver dato del cane a Raz Degan. Il regista ha subito replicato sottolineando la propria intenzione di non voler offendere l’attore israeliano ricordando inoltre come lui ami i cani. Nel corso della puntata è piuttosto defilato rispetto alle varie polemiche che vengono montate e nella fase delle nomination ha deciso di indicare il nome del modello siciliano Simone Susinna evidenziando come motivazione il fatto che sia troppo bello, giovane ed educato.

