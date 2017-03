GOTHAM 2 / Anticipazioni del 7 marzo 2017: Galavan vuole uccidere Bruce!

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il decimo, dal titolo "Il figlio di Gotham". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: con Theo (James Frain) in prigione, Tabitha (Jessica Lucas) ingaggia The Lady (Michelle Gomez) perché uccida Gordon (Ben McKenzie) una volta per tutte. Il detective intanto raggiunge Barbara (Erin Richards) in ospedale, dove si trova ancora in coma e dà l'ordine di farla trasferire ad Arkham. Intanto, Oswald (Robin Lord Taylor) si risveglia a casa di Nygma (Cory Michael Smith) terrorizzato e l'amico è costretto a dargli un sedativo per tranquillizzarlo. Bruce (Cory Michael Smith) invece cerca di convincere Silver (Natalie Alyn Lind) a rivelargli tutto ciò che sa riguardo al killer dei suoi genitori, ma viene interrotto da Alfred (Natalie Alyn Lind), che manda via la ragazza in malo modo. La nipote di Galavan riesce però a dare al ragazzo la chiave della sua stanza d'albergo, in cui potrebbe trovare delle informazioni. Più tardi, Leslie (Morena Baccarin) e Gordon entrano ancora più in crisi a causa dell'eccessiva vicinanza del poliziotto a Barbara. In seguito Gordon incontra Barnes (Michael Chiklis) nell'attico di Theo alla ricercca di prove sul rapimento del sindaco, ma vengono attaccati da uno dei sicari di The Lady. Dopo averlo sconfitto, ne vengono inviati degli altri, proprio mentre il poliziotto cerca di ottenere informazioni sul mandante da Billy Boy (Jon Sklaroff). Pur di farlo parlare, accenna a gettarlo dalla finestra, ma il capo lo blocca ed il criminale riesce a liberarsi e prende in ostaggio l'agente Parks (Ashlei Sharpe Chestnut), ma Gordon lo uccide. Barnes vorrebbe a quel punto che se ne andasse, ma il poliziotto nota la presenza di alcuni vestiti all'interno del camino, che attribuisce ad un rituale. In quel momento, un sicario feisce Barnes alla gamba ed in seguito vengono attaccati da Eduardo Flamingo (Raúl Castillo), uno dei sicari più crudeli che essistano e cannibale. Nel frattempo, Edward cerca di convincere Oswald a riprendere ad uccidere, rivelandogli che non può andarsene visto che è considerato responsabile del tentato omicidio di Theo. Pinguino però non riesce a compiere alcun gesto contro la vittima sacrificale che gli ha offerto, che viene quindi rinchiusa in uno sgabuzzino in attesa di ulteriori sviluppi. Una volta arrestato Flamingo, quest'ultimo si libera ed uccide la Parks con un morso al collo. La morte dell'agente provoca un'altra frattura fra Gordon e Leslie, mentre Bruce incontra Selina (Camren Bicondova), che afferma di avere le prove necessarie per dimostrargli il doppio gioco di Silver. Più tardi, Nygma riesce in qualche modo, parlando delle reciproche esperienze, a guarire del tuttto Oswald, che è quindi pronto per uccidere la vittima designata. Ore dopo, Tabitha incontra il fratello in carcere, mentre l'Ordine dei Dumas arriva in città con l'intenzione di uccidere il figlio di Gotham.



GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 10 "IL FIGLIO DI GOTHAM" - L'arrivo dell'Ordine di Saint Dumas getterà nello scompiglio tutta Gotham a causa degli omicidi rituali. Gordon invece si sente in colpa per quanto è successo alla Parks, consapevole che avrebbe potuto impedire il suo omicidio se solo avesse ucciso Flamingo quando ne ha avuto l'occasione. Una volta trovato il nascondiglio dell'Ordine, Gordon e Bullock vengono attaccati dai seguaci, che ad uno ad uno si suicidano. Gordon però riesce a fingersi uno dei monaci, scoprendo che hanno intenzione di uccidere il figlio di Gotham. Nel frattempo, Leslie inizia a notare la strana assenza di Kristen, ma Nygma riesce a dirottare i suoi sospetti riferendole che si è trasferita con Dougherty in un'altra città. Silver invece rivela a Bruce, tramite un inganno, che M. Malone potrebbe essere la persona che sta cercando. Durante il processo di Theo, il colpo di scena arriva proprio dal Sindaco, che scarica la responsabilità su Oswald riguardo al proprio rapimento. Theo verrà invece aiutato da Bruce, che intende ancora scoprire chi sia il killer dei Wayne. Tuttavia, Galavan gli rivelerà in seguito di aver intenzione di ucciderlo.

© Riproduzione Riservata.