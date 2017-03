Guglielmo Scilla/ Willwoosh è gay? Parola di Carlitadolce!

Guglielmo Scilla (Willwoosh) è gay? Carlitadolce ne è convinta! Ecco le dichiarazioni fatte nel suo ultimo video - Il web lo conosce come Willwoosh, ma Guglielmo Scilla negli ultimi tempi sta vivendo una nuova fase della sua vita, diventando sempre più celebre anche nel mondo dello spettacolo. Sono molte le donne rimaste affascinate, soprattutto ammirandolo nella fiction 'Baciato dal sole', dal suo sguardo tenebroso eppure c'è chi annuncia che il parterre femminile non sia proprio nei gusti dell'attore. È stata Carlitadolce, nel suo ultimo video “lo bombi o lo passi”, a lanciare lo scoop secondo cui Scilla sarebbe interessato agli uomini e quindi gay: “Lui stesso discorso di Bravi, non è dichiarato, ma io li riconosco subito e lui ha altri gusti. Non lo bomberei è cucciolino e lo passo a Michele Bravi, unitevi voi due” ha infatti rivelato la ragazza. Carlitadolce infatti svela di essere davvero infallibile in queste "scoperte" in quanto provvista di un 'gay radar' potentissimo. Che sia relamente questa la verità?

Guglielmo Scilla (Willwoosh) è gay, Carlitadolce ne è convinta: ecco le dichiarazioni gfatte dall'attore qualche tempo fa - Proprio di recente Guglielmo Scilla parlando di amore e sentimenti nel corso di un'intervista a Vanity Fair aveva dichiarato: "Non c’è vita privata. Posso anche essere più misterioso di così, eh, se preferisce. Ma con le mie avventure sentimentali vi deprimerei, non c’è molto da raccontare. La cosa positiva è che, quando ci sarà davvero qualcosa da raccontare, potrò usare Willwoosh per farlo". Insomma in quel caso l'attore e star del web non si è sbilanziato particolarmente nel raccontare avventure amorose o vere e proprie relazioni, che avrebbero quindi potuto smentire o confermare le dichiarazioni fatte da Carlitadolce nel suo ultimo video. L'unico legame sentimentale su cui Scilla si è sbilanciato è quello con sua madre, sulla quale ha confessato: "Mia mamma è geniale. Ha sempre dato. A 28 anni aveva già quattro figli maschi, poi il divorzio, ci ha tirato su e non ha mai smesso di fare l’avvocato. E fa dei presepi pazzeschi, sembrano usciti dal Signore degli Anelli. Poco ci manca che chiami Renzo Piano come consulente".

