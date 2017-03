HELL’S KITCHEN USA 15/ Anticipazioni 7 marzo 2017: concorrenti, Jonathan Loughran e Garcelle Beauvais ospiti

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MARZO 2017: EPISODIO 7 - Settimo e ottavo episodio per la 15esima stagione di Hell’s Kitchen USA attualmente in onda sul piccolo schermo di Sky Uno: si partirà con un piccolo infortunio durante il prime time di oggi, martedì 7 marzo 2017. Ariel, mentre torna nei dormitori, si farà male ad un piede avrà bisogno dell’intervento del medico: il nuovo servizio, però, è alle porte e non si può certo dire che non sarà tosto. Le due brigate dovranno innanzitutto cimentarsi nella preparazione di un menù che sia adatto ad un ricevimento di nozze. Ci dovranno essere due antipasti di pesce, due piatti a base di pollo e due piatti a base di carne bovina: saranno proprio degli sposi molto speciali a decidere i vincitori, scegliendo le creazioni che sono state in grado di convincerli di più. Al termine, la brigata vincitrice potrà volare a Las Vegas e svagarsi, mentre invece i perdenti dovranno rimanere con l’organizzatore del matrimonio per definire gli ultimi dettagli e occuparsi dei macaroons. Ariel ha rotto un legamento, ma deciderà di tornare comunque in gara con un sostegno apposito, per non perdere l’opportunità che ha stando a Hell’s Kitchen USA: il servizio delle nozze verrà portato a termine e verrà decretato anche un primo eliminato. A chi toccherà togliersi la giacca?

HELL’S KITCHEN USA 15, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MARZO 2017: EPISODIO 8 - L’ottavo episodio di Hell’s Kitchen USA 15 regalerà una nuova sfida molto particolare a tutti i concorrenti del cooking talent: ognuno di loro, infatti, sarà chiamato a realizzare cinque piatti, rispettivamente con sette, sei, cinque, quattro e tre ingredienti ciascuno. Il tempo a disposizione non è stato e le idee certo affolleranno la mente di tutti coloro che sono ancora in gara, sotto l’esperta guida di Gordon Ramsay. Per il servizio, lo chef accoglierà due ospiti molto, molto speciali: si tratta di Jonathan Loughran e Garcelle Beauvais. Quale brigata riuscirà a cavarsela meglio e a scampare il terribile momento della nuova eliminazione?

