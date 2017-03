I TRE MOSCHETTIERI/ Su Rai 4 il film diretto da Paul W.S. Anderson

I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - I tre moschettieri è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere avventura dal titolo originale The Three Musketeers che è stata realizzata in Germania nell’anno 2011 dalla casa cinematografica della Costantin Film in collaborazione con la Impact Pictures e per la regia di Paul W.S. Anderson. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati a livello internazionale come Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz e Matthew Macfayden. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo a Venezia quando i tre moschettieri stanno per compiere un importante furto e cioè un ambizioso progetto di Leonardo Da Vinci che si trova nella cripta, ma purtroppo qualcosa va storto in quanto Milady de Winter (Milla Jovovich), che stava con loro, li ha traditi. Dopo questo fallimento Aramis (Luke Evans), Athos (Matthew Macfadyen) e Porthos (Ray Stevenson) vengono espulsi dal corpo dei moschettieri. A distanza di un anno però, il giovane D’Artagnan (Logan Lerman) si convince che la sua strada è entrare nei moschettieri, così parte alla volta di Parigi: qui ha una serie di incontri e scontri, prima con il comandante delle guardie del cardinale Richelieu e poi con gli stessi Athos, Porthos e Aramis sfidandoli a duello. Il suo temerario coraggio convince Re Luigi e la Regina Anna a concedere ai moschettieri la grazia se solo al loro interno prendano anche D’Artagnan. Tuttavia, i moschettieri iniziano a presagire che il cardinale Richelieu stia mettendo in piedi un complotto, con l’aiuto di Milady de Winter per minacciare Re Luigi e sua moglie. Ipotesi che trova una conferma quando vengono informati di questo complotto proprio dalla dama di compagnia della Regina Anna, e così decidono di trovare un modo per fermare il temibile cardinale Richelieu che dalla propria parte ha la vendicativa e falsa Milady. Per i tre moschettieri e per D’Artagnan si tratta di un compito molto delicato perché in ballo non c’è solo la loro carriera come guardie del re ma anche e soprattutto le sorti di un’intera nazione, nonché il futuro di tutta l’Europa.

