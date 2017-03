IL COMANDANTE NAPPI/ Come si comporterà all'arrivo di Eva? (Un passo dal cielo 4, 7 marzo 2017)

IL COMANDANTE NAPPI, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Per il comandante Nappi interpretato da Enrico Ianniello la partenza alla volta di Los Angeles dell’amata Eva è stato un duro colpo dal quale sembra essersi ripreso grazie all’esuberanza della sorella di Huber, Cristina. Nappi e Cristina sono diventati soci in affari occupandosi del B&B che era il sogno professionale che stava cullando con Eva ma Cristina con le sue incredibili trovate riesce sempre e comunque a creare motivo di confusione e di problematica. La donna preoccupata di aver perso fascino decide di volersi gettare in un incontro occasionale con uomo con cui prende un appuntamento sulle chat. Convinta che anche per il commissario sia arrivato il momento di lanciarsi, senza dirgli nulla crea un profilo per l’uomo riuscendo a combinare anche per lui un appuntamento finalizzato ad una notte d’amore con una perfetta sconosciuta. Entrambi sono convinti che l’esperienza possa fare bene ed in particolare dimenticare le recenti pene d’amore con cui sono stati costretti a fare i conti.

Entrambi vanno a cena prima di infilarsi nel letto del rispettivo partner ma durante la cena le cose non vanno come dovrebbero. Infatti sia Nappi che Cristina dinnanzi alle parole dei rispettivi partner che si dimostrano piuttosto diretti nel ricordare loro il principale motivo del loro incontro, per non pensarci bevono tantissimo. Il risultato che nessuno dei due riesce a trovare il coraggio per andare fino in fondo e così si ritrovano davanti alla porta della casa di Huber che nel frattempo è fuori città per essere andato un paio di giorni insieme a moglie e figli dalla suocera. I due piuttosto ubriachi si lasciano trasportare dalle emozioni ed incominciano a baciarsi appassionatamente. Il mattino seguente si ritrovano nel letto di Huber quasi del tutto nudi. Non appena si svegliano pensano di aver passato una notte d’amore. Un problema che non li preoccupa più di tanto o quanto meno non tanto come l’imminente arrivo dello stesso Huber. Il commissario per non farsi vedere si lancia dalla finestra mentre Cristina riesce ad inventarsi una piccola bugia che sembra aver successo. In realtà la vicenda ha degli strascichi.

Il commissario perde il proprio cellulare nella casa di Huber con quest’ultimo che si convince che la sorella abbia utilizzato la propria camera da letto per passare una notte di passione con un uomo. Nappi convinto di essere stato lui a passare la notte d’amore con Cristina nella camera di Huber cerca in tutti i modi di essere evasivo ed in questo viene aiutato dal ritorno nella cittadina dell’ex compagno di Cristina il quale vorrebbe rimettersi con quest’ultima. Huber è convinto che sia stato l’ex ad entrare nel suo letto. Tutto sembra precipitare quando Huber ritrova nel salotto di casa il cellulare del commissario con tanto di video che in realtà pone fine alla questione in quanto esso certifica come non ci sia stata alcuna notte d’amore bensì i due hanno soltanto scherzato sul divano per poi essere prede del troppo alcol e quindi addormentarsi.

Il commissario ovviamente si deve anche occupare di un paio di casi che avvengono nella cittadina di San Candido ed in particolare del ritrovamento di un cadavere all’interno del bosco. Un cadavere che per la verità sembrava essere sparito nel nulla mettendo in dubbio la veridicità della vicenda. Alla fine si scoprirà che il responsabile dell’assassinio sia un vecchio signore che abita da tantissimi anni in una minuta casetta di legno la cui proprietà è stata messa a rischio dalla vittima intenzionata a prendersi tutto in ragione del ritrovamento di alcuni affreschi nella cantina risalenti all’epoca romana. Nel secondo caso una mamma denuncia la scomparsa del figlio maggiorenne che peraltro si sarebbe dovuto presentare in ospedale per la donazione di un organo a favore della stessa donna. Il ragazzo sarà ritenuto un poco di buono ma in realtà era morto vittima di un incidente tenuto nascosto dal fratello all’interno dell’azienda di famiglia.

IL COMANDANTE NAPPI, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 7 MARZO 2017) - Nell’ episodio di questa sera per il comandante Nappi ci sarà da fare i conti con nuove turbolenze nell’ambito affettivo con l’imprevisto ritorno anzitempo di Eva che suo malgrado si renderà conto che il suo Vincenzo si è allontanato un bel po’ da lei ed in particolare è sempre più intimo di Cristina.

