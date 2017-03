IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Replica e riassunto puntata 6 marzo: Come voleva la prassi, video streaming RaiPlay

IL COMMISSARIO MONTALBANO, REPLICA PUNTATA 6 MARZO 2017 E VIDEO STREAMING SU RAIPLAY: COME VOLEVA LA PRASSI - Ieri, lunedì 6 marzo, è andata in onda la seconda puntata dei nuovi episodi de Il commissario Montalbano. L'episodio inedito della scorsa settimana, 'Covo di vipere', ha fatto il record di ascolti. Più di 10 milioni i telespettatori che sono rimasti incollati al televisore per seguire l'emozionante ritorno del commissario più amato d'Italia, interpretato sempre dal bravissimo Luca Zingaretti, che dal 1999 interpreta il personaggio di Salvo Montalbano. In attesa di conoscere i dati di share della seconda puntata di ieri, vi ricordiamo, infine, che la replica dell'appuntamento del 6 marzo è già disponibile per la visione in streaming sul sito Rai Play, all'indirizzo raiplay.it, oppure tramite l'applicazione Rai Play, scaricabile gratuitamente da smartphone e tablet.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, RIASSUNTO PUNTATA 6 MARZO 2017: COME VOLEVA LA PRASSI - È andato ieri il secondo e ultimo appuntamento con i nuovi episodi de Il commissario Montalbano, il personaggio di fantasia nato dalla penna di Andrea Camilleri. L'episodio, intitolato 'Come voleva la prassi', si è aperto con le indagini condotte dal commissario più famoso d'Italia sulla morte di una ragazza dell'Est Europa, di nome Vera. Con la prosecuzione delle indagini, si arriva a sospettare del sempre più probabile coinvolgimento della famiglia dei Cuffaro nell'omicidio della ragazza. I Cuffaro, dunque, decidono di passare all'attacco, organizzando un attentato contro il commissario. Uno degli aggressori, Salvatore Niscemi, aveva conosciuto pochi anni prima Montalbano. Quest'ultimo gli aveva salvato la vita. Così Niscemi decide di ricambiare il favore al commissario, non uccidendolo. Arriva poi il secondo omicidio della serata. A perdere la vita è Davide Guarnotta, un giovane che lavorava nello stesso locale frequentato da Vera. Molto probabilmente, il Guarnotta sapeva troppo, e per questo è stato fatto fuori. Prima di morire però, l'uomo è riuscito a preparare un pacco contenente un prezioso dvd, da consegnare al commissario nel caso gli fosse successo qualcosa. Il dvd mostra un filmato che riprende le ripetute violenze ai danni di Vera. Tra gli aggressori anche il sindaco uscente Palladino. Montalbano consegna il dvd al Pm, che però sparisce. Il commissario, previdente, aveva già fatto altre due copie. Una la consegna a Palladino, l'altra alla Procura. La puntata si chiude nel giallo: la morte di Attard, un magistrato in pensione, che aveva voluto incontrare Montalbano. Prima di morire, Attard consegnò un pacco ed una lettera al commissario, che decide però di non aprire e di bruciare sulla spiaggia.

© Riproduzione Riservata.