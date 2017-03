IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 8 marzo: i novelli sposi di nuovo a Puente Viejo, è tempo di nuovi progetti?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: I SANTACRUZ POSSONO SORRIDERE? - A circa due settimane dal loro matrimonio, nella puntata de Il Segreto di domani i Santacruz - Moliner faranno il loro ritorno a Puente Viejo dopo il viaggio di nozze in Italia. Le due coppie saranno comprensibilmente molto felici anche se dovranno fin da subito fare i conti con le novità accadute in loro assenza. L'argomento di maggiore preoccupazione per Severo riguarderà le sorti dei raccolti della Miel Amarga e delle conseguenze della variazione dei canali causata da Hernando. Le notizie che Carmelo riporterà a tal proposito saranno molto positive: potrebbero esserci dei pozzi d'acqua anche nelle loro proprietà, che potrebbero così irrigare i campi anche senza prendere accordi con Dos Casas. La questione necessiterà di ulteriori approfondimenti ma comunque soddisferà Severo, che potrà vedere una soluzione a questo delicato problema. Anche Sol avrà dei progetti per il futuro ovvero creare una fondazione benefica in ricordo della defunta madre. Per quanto riguarda Lucas e Candela, entrambi continueranno con il loro solito lavoro, da sempre oggetto di grande soddisfazione.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 8 MARZO: COSA SA HERNANDO? - Il ritorno dei Santacruz potrebbe riaprire lo scontro con Hernando, il nuovo protagonista maschile della telenovela Il Segreto. Ma nel frattempo domani vedremo il signor Dos Casas ancora alle prese con un duro confronto con Camila: l'oggetto questa volta non sarà il loro rapporto, ma la ricerca di una soluzione ai problemi di Beatriz. Quest'ultima infatti continuerà ad essere vittima di terribili incubi che le riporteranno alla mente qualcosa di terribile riguardante il suo passato. Dopo essersi confrontata con Elias, Camila riporterà al marito l'idea di rivolgersi ad uno specialista che potrebbe permettere alla giovane Mella di riprendere anche l'uso della parola. Ma a sorpresa, la reazione di Hernando nei confronti della moglie: riterrà del tutto inutile un simile passo e accuserà Camila di essere succube delle idee di Elias. Queste parole faranno nascere nella bella cubana i primi sospetti: perchè il marito non vuole aiutare Beatriz? E se conoscesse la verità sul suo passato?

