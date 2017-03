Il Segreto/ Anticipazioni italiane e spagnole: gli sposi rientrano dall'Italia, problemi in vista per Severo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: IL RITORNO DEI SANTACRUZ - Qualche telespettatore de Il Segreto ne ha sentito la mancanza, dopo mesi trascorsi a seguire le loro complicate storie d'amore. Qualche altro appassionato, invece, era talmente preso dalle nuove e appassionanti vicende della famiglia Dos Casas da non essersi neppure accorto che erano partiti! Comunque sia, nell'appuntamento odierno delle telenovela spagnola faranno il loro ritorno a Puente Viejo i coniugi Santacruz e Moliner: il viaggio di nozze in Italia è stato molto bello per tutti loro che verranno accolti a braccia aperte dal fedele amico Carmelo, rimasto in paese per occuparsi dei problemi della tenuta. E come sappiamo ha avuto il suo bel da fare a causa della testardaggine di Hernando, deciso a portare a termine la sua vendetta nei confronti della famiglia che non ha salvato la vita ai Mella durante l'incendio del Jaral. Carmelo avrà buone notizie per Severo, raccontandogli che potrebbe esserci una via d'uscita al grave problema legato all'irrigazione dei campi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO INCENDIO A PUENTE VIEJO - I drammi sono all'ordine del giorno nelle trame de Il Segreto e le cose non cambieranno negli episodi iberici che noi italiani seguiremo fra poco meno di un anno. Un nuovo incendio, infatti, avverrà a Puente Viejo in circostanze a dir poco misteriose: sarà il giorno delle nozze di Raimundo e Francisca, che finalmente decideranno di realizzare il loro sogno d'amore. Carmelo rifiuterà di boicottare la cerimonia, come richiesto da Cristobal e si farà da parte, tenendo conto che Raimundo sarà uno dei suoi più cari amici. Ma proprio quanto tutto sembrerà andare per il meglio, giungeranno terribili notizie riguardo la scuola nella quale lavora Adela (il nuovo amore di Carmelo). Tale edificio sarà in preda alle fiamme e tutto il paese dovrà intervenire affinché non venga distrutto. Raimundo e Francisca quindi dovranno rimandare il loro fatidico sì, mentre i compaesani cercheranno di arginare le fiamme. Ma quali saranno le ragioni di questo incendio? Si penserà ad una stufa mal funzionante, ma se invece fosse stato Cristobal ad appiccarlo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: CAMILA RIESCE AD AIUTARE BEATRIZ? - Il desiderio di Camila di aiutare Beatriz terrà banco anche nella puntata de Il Segreto, in programma su Canale 5 oggi a partire dalle ore 16:20 circa. La giovane Mella, infatti, continuerà a rivivere i terribili incubi che la ricondurranno ad un incendio probabilmente avvenuto quando era solo una bambina. Non sapendo più come fare per aiutarla, Camila si confronterà con Elias e insieme converranno che Beatriz avrebbe bisogno di parlare con uno specialista, che potrebbe permetterle di superare questo terribile sogno e di risolvere una volta per tutte il problema con il mutismo. Eppure quanto Camila si confronterà con Hernando esprimendogli il suo punto di vista, la reazione del padrone di casa sarà molto dura: non solo accuserà Elias di avere un ruolo attivo in questa questione, ma si arrabbierà con la moglie dicendole di non dedicarsi a questioni che non la riguardano. Ma quali saranno i veri motivi di questa reazione? E se Hernando conoscesse le cause dello shock che ha causato tutti i problemi di Beatriz?

