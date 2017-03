IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO/ Su Iris il film con Clint Eastwood

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - Il texano dagli occhi di ghiaccio è il film in onda su Iris oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western del 1976 che è stata diretta e interpretata da Clint Eastwood. Il film che ha visto una produzione americana grazie alla Warner Bros, si basa su un racconto di Forrest Carter: esso è stato sceneggiato da Sonia Chernus e Philip Kaufman, mentre il ruolo di direttore esecutivo è stato ricoperto da Robert Daley. Ottimo il cast di attori che oltre a Eastwood vede anche la presenza di Sondra Locke e Chief Dan George. Il film non è da ascrivere alle prime televisive, essendo stato più volte programmato sui piccoli schermi televisivi. Ma ecco la trama nel dettaglio.

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia si concentra su Josey Wales, un pacifico contadino del Missouri che suo malgrado viene attratto dentro la guerra di secessione. La sua famiglia viene infatti sterminata da un capitano dell’esercito nordista, quest’ultimo, il capitano Terril, non solo distrugge la sua casa ma spara finanche alla moglie di Josey e al figlio. Il contadino rimane in vita solamente perché una volta tramortito, viene scambiato per morto dai soldati nordisti. Rimasto solo Josey si unisce alle bande dei ribelli che combattono i nordisti, e grazie anche alla sua bravura con le armi da fuoco diventa un leader dei guerriglieri. Alla fine della guerra le bande si arrendono all’unione, la resa non viene vista come la fine della guerra per Josey, che animato dallo spirito vendicativo riesce a interrompere un massacro dei suoi vecchi compagni d’arme. Alcuni di essi arresisi ai soldati unionisti vengono infatti giustiziati durante una carneficina, quest’ultima viene interrotta da Wales che riesce a salvare i sopravvissuti e non si esime per vendetta di uccidere una grande numero di soldati dell’unione. L’esercito regolare mette una taglia di 5.000 dollari su Wales, cosa che porta quest’ultimo a darsi alla macchia. La trama continua portando lo spettatore all’interno della fuga di Josey: durante le sue peregrinazioni raccoglie un buon numero di cittadini, che stanchi della violenza portata dalla guerra cercano un posto dove poter vivere tranquillamente. Il gruppo cosi creato deve far fronte a tante avventure, esso è fatto segno di un attacco da parte di alcuni banditi che vogliono depredarli, attacco che grazie alla bravura di Wales è finanche rintuzzato. Il gruppo alla fine pone il suo quartier generale in una fattoria, dopo qualche mese però giungono alcuni cacciatori di taglie, allettati dalla cifra che potrebbero guadagnare in caso di cattura di Wales. Quello che era un vecchio contadino riesce a salvarsi nuovamente la vita uccidendoli quasi tutti, l’unico superstite si reca però al quartier generale dell’esercito. Viene inviata una spedizione alla ricerca del fuggitivo, ma la colonna di soldati viene sterminata, tra di essi trova la morte anche il carnefice della famiglia di Wales, quel capitano Terril che con la sua malvagità aveva fatto iniziare la lunga scia di sangue. Wales riesce a sfuggire nuovamente alla cattura, e coperto da alcuni contadini si rifà una vita con una donna indiana, egli non userà più il suo nome, e nell’ambiente sarà identificato come il texano dagli occhi di ghiaccio.

