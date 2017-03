Imma Battaglia/ La compagna di Eva Grimaldi naufraga ufficiale? (Isola dei famosi 2017, 7 marzo)

IMMA BATTAGLIA, L’AMICA SPECIALE DI EVA GRIMALDI DIVENTA UNA NAUFRAGA UFFICIALE? (ISOLA DEI FAMOSI, 7 MARZO 2017) – Imma Battaglia è stata la grande protagonista dell’ultima settimana dell’Isola dei Famosi 2017. L’amica speciale di Eva Grimaldi è rimasta in Honduras come ospite di Raz Degan e, durante la sua permanenza, è uscita allo scoperto ammettendo l’amore con Eva Grimaldi. La permanenza di Imma Battaglia sull’isola è stata un vero successo. I naufraghi, infatti, l’hanno accolta a braccia aperte e anche il pubblico sembra aver apprezzato la sua partecipazione. Sul web, si sta così diffondendo la voce secondo cui Imma Battaglia potrebbe diventare una concorrente a tutti gli effetti. Sull’isola dei Famosi 2017, del resto, dopo l’espulsione di Andrea Marcaccini, è rimasto un posto vuoto. Il modello e il fashion blogger non è stato sostituito da nessuno e Imma Battaglia potrebbe così prendere il suo posto in queste ultime settimane. Eva Grimaldi, dunque, si ritroverà a dividere la sua avventura da naufraga insieme alla compagna?

IMMA BATTAGLIA, LA COPERTINA DI 'CHI' CON EVA GRIMALDI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – L’attivista Imma Battaglia e l’attrice Eva Grimaldi: il loro amore è ormai alla luce del sole ma c'è chi sottolinea come il coming out sia stato premeditato e organizzato con cura. Come sottolinea infatti Dagospia, domani 8 marzo uscirà la nuova rivista 'Chi'. Nell'edizione di questa settimana sulla copertina della rivista ci sono proprio Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Titolo: "Finalmente libere di amarci". L'uscita del settimanale avrebbero posato due mesi fa per questo un servizio che sarà in edicola proprio in concomitanza con la partecipazione della coppia all'Isola dei Famosi. La nuova puntata del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, andrà in onda infatti domani sera: Imma Battaglia sarà in studio a Roma, dopo esser stata una settimana in Honduras, ed Eva Grimaldi sarà in collegamento dall'Isola. Si parlerà del loro amore e con tutta probabilità saranno fatte vedere anche scene riprese dalle telecamere sull'Isola caraibica. Tutto forse troppo artefatto?

IMMA BATTAGLIA, L’AMORE PER EVA ALLA LUCE DEL SOLE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – In prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fisso in studio e di Stefano Bettarini quale inviato speciale in Honduras. Tra le protagoniste di queste ultime settimane vi è anche l’attivista Imma Battaglia che è arrivata sull’Isola nelle vesti di ospite speciale per dare man forte all’attrice Eva Grimaldi che spesso si è trovata in grande difficoltà da un punto di vista emotivo. Le due donne hanno colto l’occasione per rendere pubblico il loro grande amore. Sulle spiagge dell’isola Imma e Eva hanno trovato il mondo per scambiarsi affettuosi gesti, sguardi, coccole ed anche un bacio. Tra l’altro è da segnalare come il primo a rendere pubblico l’amore tra le due donne è stato l’attore Raz Degan a cui la stessa Battaglia è stata affidata per questa permanenza speciale sull’Isola. Degan si è lasciato sfuggire una frase sibillina: “Il fatto che nella vita reale siete una coppia, che vi amate è molto bello”. Anche il settimane Chi ha raccolto le loro dichiarazioni con tanto di copertina dedicata del numero in edicola domani, 8 marzo, festa delle donne.

IMMA BATTAGLIA, L’ATTIVISTA NEL REALITY DI CANALE 5: ALLE PRESE CON IL MURO RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Imma Battaglia è rimasta sull’Isola dei famosi per una settimana venendo affidata alle cure dell’attore israeliano Raz Degan che si è preso cura di lei con grande abnegazione. Durante una delle nottate più difficili per la Battaglia alle prese con una brutta influenza ed una pioggia scrosciante, l’attivista campana ha prima fatto presente all’israeliano come la capanna non fosse adatta alla sua situazione e poi ha cercato di convincerlo nel rivedere la sua volontà di restare isolato dal resto del gruppo. Imma Battaglia cerca di fargli capire che sarebbe stato molto meglio mettere da parte i dissapori nati nel corso delle precedenti settimane e quindi ritornare in gruppo per fruire di maggiori comodità nella capanna principale. Infatti, i due si ritrovano abbastanza stretti all’interno della struttura ma Degan non ha mostrato nessun cedimento. La Battaglia è poi ritornata alla carica parlando della necessità di mangiare ma anche in questo caso ha fatto muro lasciando alla donna la possibilità di mangiare prima con gli altri il riso e quindi unirsi con lui in secondo tempo per mangiare il pesce. La Battaglia alla fine sfinita dalla resistenza di Raz ha sottolineato: “Io ho cercato di sdrammatizzare, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

© Riproduzione Riservata.