ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 sesta puntata: diretta e eliminati, chi sarà leader? (oggi, 7 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SESTA PUNTATA: DIRETTA, FOCUS SULLA PROVA LEADER? (OGGI, 7 MARZO) - Senza dubbio la sesta diretta de L'Isola dei Famosi in programma stasera regalerà al pubblico un focus approfondito in merito alla prova Leader che si è disputata in settimana, e di cui assisteremo allo spareggio. Stefano Bettarini ha provveduto a spiegare a tutti il meccanismo della sfida: ognuno dei naufraghi è stato legato ad una corda, che, all'interno di un complesso cubo fatto di legni, seguiva un percorso ben preciso. I concorrenti avrebbero dovuto completare il percorso stabilito dalla corda, uscire dal tubo e arrivare ad un totem. Il primo a riuscirci è stato Raz Degan, inizialmente tallonato da Samantha De Grenet e da Giulio Base. I due hanno però dovuto cedere il passo alla silenziosa ma astuta Malena. Saranno dunque Degan e Malena a contendersi il ruolo di leader in prima serata a L'Isola: anche questa volta, però, non sono mancate le polemiche ed è probabile che Alessia Marcuzzi riprenda quanto successo in prima serata. Subito dopo la conclusione della prova, infatti, Base ha chiesto a Bettarini se la corda di Raz fosse differente rispetto alle altre, scatenando la reazione dell'israeliano. Nonostante il diniego di Spy Betta, lo scontro si è inasprito una volta che tutti hanno rimesso piede sull'Isola delle Terre: Raz ha accusato Giulio di essere un po' troppo filosofo, e a quel punto Base è esploso dicendo la sua in merito agli atteggiamenti dell'ex di Paola Barale...

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SESTA PUNTATA: DIRETTA, QUALCUNO SEGUIRÀ IL CONSIGLIO DI IMMA BATTAGLIA? (OGGI, 7 MARZO) - Imma Battaglia è sbarcata in Honduras la scorsa settimana, durante la quinta diretta con L'Isola dei Famosi 2017: il sostentamento della nuova naufraga - che i concorrenti hanno già dovuto salutare - è stato affidato a Raz Degan, con la speranza forse che la sua presenza lo aiutasse a riallacciare i legami con tutto il resto del gruppo. Non è andata proprio così: di certo, l'israeliano è stato un ospite impeccabile, pronto a mettere in campo energie per procurare qualcosa da mettere sotto i denti e per fare in modo che Imma Battaglia si sentisse a suo agio, ma non ha proprio dato segno di volersi nuovamente avvicinare a tutti gli altri naufraghi. Gli scontri, anzi, sembrano essersi inaspriti ancora di più. Imma Battaglia in merito a questo, durante la settimana, ha voluto dire la sua: l'attivista ha infatti sottolineato che da entrambe le parti ci sarebbe una grande necessità di fare un passo indietro: in questo modo sarebbe possibile incontrarsi di nuovo e non continuare a darsi addosso. Tutti, nessuno escluso, dovrebbero rivedere i loro comportamenti e ricominciare da capo. L'ospite de L'Isola dei Famosi 2017, nonostante non sia riuscita a far reintegrare Raz nel gruppo, ha dato un consiglio prezioso: qualcuno lo seguirà?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 SESTA PUNTATA: DIRETTA, CHI USCIRÀ TRA GIULIA, SIMONE E MORENO? (OGGI, 7 MARZO) - Tre nominati: il pubblico de L’Isola dei Famosi 2017 deve prepararsi ad un nuovo addio durante la sesta diretta in programma stasera. Alessia Marcuzzi decreterà chiuso il televoto e annuncerà chi - tra Simone Susinna, Moreno Donadoni e Giulia Calcaterra - è destinato a lasciare le spiagge dell’Honduras. Partiamo dal modello: proprio Simone sembra quello che ha più chance di uscirne indenne, rispetto agli altri compagni. Nonostante gli screzi con Raz Degan (che non sono mancati), il pubblico sembra aver preso in considerazione maggiormente gli atteggiamenti di Giulia Calcaterra nei confronti dell’israeliano. I loro scontri non sono certo un segreto, e questa settimana - come si legge sul sito dell’Isola - Giulia non si è tirata indietro dal provocare l’ex di Paola Barale, subito richiamata dalla De Grenet. Raz non sembra essersela presa, ma chissà che questo non venga fuori proprio durante la puntata prevista più tardi. Anche Moreno è ‘nel radar’ dei telespettatori del reality, dopo gli attacchi dai quali ha dovuto difendersi la settimana scorsa: secondo l’eliminato Giacomo Urtis, quello che il rapper avrebbe riferito a Massimo Ceccherini non sarebbe altro che una bugia, anche se lui ha sempre sostenuto il contrario. Forse non sapremo mai la verità a proposito di quell’episodio, ma questi intrecci potrebbe aver fatto innervosire, e non poco, i telespettatori: puniranno Moreno con il verdetto del televoto? Sarà lui a lasciare L’Isola dei Famosi 2017 stasera?

