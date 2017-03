Il Commissario Montalbano / Come Voleva La Prassi: anche l'ultima puntata è un successo

IL COMMISSARIO MONTALBANO, COME VOLEVA LA PRASSI: ANCHE L'ULTIMA PUNTATA E' UN SUCCESSO - Dieci milioni di telespettatori la scorsa settimana, altrettanti ieri sera. Il Commissario Montalbano conquista il pubblico di Raiuno con 'Come voleva la prassi', l'ultima puntata della nuova mini serie che precede le repliche pronte ad essere trasmesse dalla prossima settimana. Nell'ultimo episodio il nostro protagonista ha indagato sul delitto di una giovane donna; un omicidio spietato e cruento. Il Commissario Montalbano si veste di noir, in un'indagine intricata e ricca di intrecci e colpi di scena. Il regista Alberto Sironi, come da lui stesso ammesso in una recente intervista, ha dchiarato di aver voluto giocare con il non vedo in questa puntata: "Ho spiato da lontano la violenza, ho preferito suggerire piuttosto che mostrare, senza indugiare sulle atrocità, leggendo il terrore negli occhi di chi guarda per coprire con il velo della pietà lo spettacolo dell'orrore". Probabilmente l'indagine più raccapricciante per Montalbano, sempre più protagonista nella sua splendida Vigata.

