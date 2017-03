LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3/ Anticipazioni puntata 7 marzo 2017: indizi su Annalise smascherata la Atwood

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, martedì 7 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "È guerra". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Bonnie (Liza Weil) informa Annalise (Viola Davis) che quel pomeriggio si svolgerà il memoriale di Wes (Alfred Enoch) e richiede che venga giudicata separatamente da Frank. Alla veglia, Laurel (Karla Souza) si scaglia verso i presenti, definendoli ipocriti e fuggendo da sola. Intanto, il giudice non accettala richiesta di Bonnie, mentre Annalise scopre che in aula ci sono i suoi genitori. La madre in particolare chiede poi a Nate (Billy Brown) di fare qualcosa, ma al suo rifiuto sottolinea che non è il brav'uomo che credeva. Laurel invece si presenta in obitorio, ma le viene negato di vedere Wes, mentre la detective Davis (Gloria Garayua) convoca Oliver (Conrad Ricamora) in Centrale, mandando nel pallone sia lui che gli amici. Più tardi, Annalise scopre che la madre Ophelia (Cicely Tyson) è affetta da demenza senile e crede che sia stata rinchiusa per l'omicidio dello zio, a cui lei stessa ha dato fuocco. La Keating se la prende con il padre per non averle detto nulla e gli rivela che l'omicidio dello zio è reale. Mentre i ragazzi istruiscono Oliver, Laurel ottiene l'aiuto di Nate, ma scoprono che il corpo di Wes non si trova al suo posto. Nel frattempo, Annalise chiede a Bonnie di trovare una casa di cura per la madre ed in seguito affronta di nuovo il padre, per via del suo silenzio riguardo alla violenza. L'uomo tuttavia la definisce un'egoista, dato che non sta uscendo di carcere per aiutare Ophelia. Laurel invece fa visita a Frank in carcere e capisce che non ha ucciso Wes, comunicando poi agli amici le sue teorie riguardo alla cospirazione contro la Keating, ma non viene creduta. Laurel crede fermamente che tutte le prove portino alla Atwood e che sia stata lei a trafugare il corpo di Wes con lo scopo di incastrare Annalise. Quest'ultima, intanto, fa alcune insinuazioni su una detenuta, solo per spingerla a picchiarla. Userà questo particolare per dimostrare che il carcere per lei è diventato troppo pericoloso e richiedere il rilascio su cauzione. Bonnie chiede quindi il trasferimento immediato, annunciando nuove conseguenze. Annalise è quindi libera di tornare a casa ed all'uscita dal carcere trova di nuovo i genitori ad attenderla. Laurel invece scompare per cercare le prove del coivolgimento dei Mahoney nel caso, mentre Oliver, ubriaco, trascorre di nuovo del tempo con Connor. Una volta arrivata nell'appartamento di Wes, Laurel trova tutto sottosopra e viene colta dalle lacrime nel vedere il giubotto del fidanzato. Nel frattempo, Frank contatta Bonnie e le annuncia di aver licenziato il proprio avvocato per potersi rappresentare da solo. Nello stesso momento, Nate riceve la conferma che il corpo è stato spostato da qualcuno dall'interno. Nel passato, Nate raggiunge la villa in cerca di Annalise, ma trova Wes.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 MARZO 2017, EPISODIO 13 "È GUERRA" - Nate sospetta che la Atwood lo stia tenendo sotto controllo e si sente in colpa per non aver detto la verità sul suo incontro con Wes, nonostante lo avesse lasciato ancora vivo. Intanto, Laurel scopre tramite un investigatore privato che i Mahoney sapevano tutto sulla vera identità di Wes, mentre Frank inizia a difendersi da solo dalle accuse a suo carico. Mentre Annalise rivela il perché i Mahoney ce l'avevano con Cucciolo, Oliver scopre dal backup del cellulare della Keating la verità sul segreto di Connor. Nel frattempo, si scopre che la Atwood sta ricattando molte persone della cerchia di Annalise ed ha spostato il corpo di Wes, facendolo cremare in modo da impedire una seconda autopsia. Nel passato, Wes si rifiuta di incastrare Annalise come vorrebbe Nate. Una volta solo, Connor entra nella villa e trova Annalise sul corpo di Wes, intenta a rianimarlo.

