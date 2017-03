LUXURIA / Una popolarità ottenuta anche grazie alla lotta sui diritti civili (Isola dei famosi 2017, 7 marzo)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA NEL REALITY DI CANALE 5: LA POPOLARITÀ ANCHE GRAZIE ALLA LOTTA PER I DIRITTI CIVILI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il reality l’Isola dei famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista e di Stefano Bettarini in quelli di inviato speciale alla Palapa. In una recente intervista rilasciata al portale MetisMagazine, Vladimir Luxuria ha parlato non solo del reality ma anche e soprattutto di se stessa sottolineando come essere una donna sia una questione di coscienza: “Cosa significa per me essere una donna? Significa cercare di obbedire alla mia natura, di vedere il mondo con i miei occhi, di aver scelto di seguire l’anima e di adeguare il mio corpo a essa e non viceversa”. Parlando della sua popolarità non nasconde che sia arrivata anche grazie alla sua lotta sociale e culturale: “Infatti, venni invitata da Maurizio Costanzo a prendere parte al noto Costanzo Show proprio per questo motivo: sensibilizzare riguardo i diritti civili. Ovviamente è chiaro che la popolarità, una volta raggiunta, può facilitare il tutto anche se poi, il risvolto della medaglia è che quando qualcuno ti incontra pensa già di sapere cosa pensi e chi sei”.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA NEL REALITY DI CANALE 5: COSA HA FATTO LA SCORSA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 7 MARZO) – Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, l'opinionista Vladimir Luxuria ha dovuto confrontarsi con tante vicissitudini: prima fra tutti, l'avventura emotiva di Raz Degan. Il concorrente, di fronte alla ex compagna Paola Barale, ha dimostrato grande affetto e complicità, e la nostra opinionista Vladimir Luxuria ha saputo essere discreta e non interrompere il dialogo emozionante tra i due. Un momento toccante, che l'artista è riuscita a godersi con la sensibilità che sempre la contraddistingue: Luxuria ha saputo non essere fuori dalle righe, in un momento di vera emozione. Durante il corso del programma, dopo l'eliminazione volontaria di Massimo Ceccherini, l'ex deputata ha dimostrato le sue idee e la delusione di veder un concorrente lasciare il gioco senza lottare: Vladimir Luxuria ha detto la sua, nonostante le polemiche e i malumori. Vladimir Luxuria è un'opinionista speciale, sa sdrammatizzare al momento giusto e dire la sua quando ce n'è bisogno: molto spesso è un personaggio criticato, forse per la schiettezza o i modi molto colorati. Chi segue le campagne LGBT sa che Luxuria è una guerriera, una lottatrice di idee, e questo impeto fa di lei una una persona adatta a controbattere a qualsiasi controversia dell'Isola. In questa puntata è riuscita a tenere a bada un personaggio come Raz Degan, con il solito spirito sarcastico ma mai maleducato. Una delle cose più apprezzate di questa trasmissione è la complicità con la conduttrice, Alessia Marcuzzi, non solo nello stile di abbigliamento. Si respira una bella solidarietà e un feeling degno di una trasmissione divertente e mordace.

© Riproduzione Riservata.