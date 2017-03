La dieta del Sorriso/ Di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: come avere fisico e denti perfetti

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso parla de "La Dieta del sorriso" col dottor Luca Levrini: fisico e denti perfetti, ecco come - Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso parla di diete con molti ospiti. Tra chi è in studio per svelare come ha perso peso, spunta la presenta del dottore Luca Levrini, autore del libro "La dieta del sorriso". La conduttrice riassume il contenuto del testo in poche parola: "Oltre a dimagrire ottieni anche dei denti pazzeschi" e Levrini conferma. In effetti, se si va a leggere la prefazione del libro si legge: "La bocca è il luogo dove il cibo viene per la prima volta in contatto con il nostro corpo e dove gli alimenti generano reazioni positive o negative a denti e gengive. Questo libro permette di iniziare un nuovo e importante percorso di prevenzione orale attraverso una corretta alimentazione". In studio, incuriosita, Barbara D'Urso si addentra allora nel discorso e chiede cosa si debba mangiare nello specifico, ad esempio, dopo pasto per avere questi risultati. I consigli di Luca Levrini sono: "A fine pasto si può mangiare formaggio, caffè senza zucchero (anche se si pensa che macchi i denti, dopo il colore si sbianca). Il problema - aggiunge allora il dottore - è lo zucchero che non deve essere mai aggiunto nè al caffè nè ad altro". È lo zucchero, svela Levrini, a rovinare dentatura e peso; d'altronde, ancora nella prefazione, si spiega: Un'adeguata dieta orale, infatti, non solo aiuta a prevenire l'insorgere delle patologie della bocca, ma ancor più contribuisce a preservarne il benessere in senso più ampio".

