Luca Onestini e Soleil Sorgè/ Uomini e Donne, la scelta è chiara, ma lei prepara il colpo di scena...

Luca Onestini e Soleil Sorgè, il tronista ormai pronto alla scelta: la corteggiatrice gli dirà di sì? I sospetti sono altri... - La scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne non è poi così lontana. La puntata del Trono Classico andata in onda oggi ha reso ancora più palese l'interesse del tronista verso la bella ma tanto discussa Soleil Sorgè. La bionda corteggiatrice ha mostrato in studio di avere carattere da vendere, caratteristica che probabilmente più della bellezza ha fatto colpo su Luca. L'arrivo di Marco ha tuttavia scombinato gli equilibri, creando molti dubbi nel tronista che sembra ora tentennare. Eppure la litigate furiose, le scenate di gelosia e il "rincorrerla" - come notato da molti in studio - ha reso evidente che quello di Luca per Soleil sia più di un semplice interesse, motivo per il quale pare sia proprio lei la scelta del tronista. L'impressione di buona parte del pubblico è che il tronista voglia procrastinare la scelta pur avendo già chiari i suoi sentimenti; ma Soleil? Quale sarebbe la sua reazione in caso di scelta?

Luca Onestini e Soleil Sorgè, la corteggiatrice pronta a dire no in caso di scelta: Maria De Filippi scopre le carte in diretta - Se nelle scorse puntate la corteggiatrice ha in più di un'occasione dichiarato di essere pronta ad uscire con lui e a dirgli anche immediatamente sì per stare insieme fuori dal programma, nella puntata di oggi qualcosa è chiaramente cambiato e la prima ad accorgersene è stata Maria De Filippi. "Guarda che ti sta dicendo che il suo a questo punto potrebbe anche essere un no!" ha infatti annunciato a Luca la conduttrice di Uomini e Donne, ottenendo la conferma velata di Soleil. Questo potrebbe infatti essere il passo con il quale la corteggiatrice anticipa un finale non proprio lieto e non come Luca e il pubblico si aspetterebbe. La risposta di Soleil Sorgè nel caso in cui fosse la scelta di Onestini potrebbe a questo punto essere un chiaro "No" con il quale smentirebbe le dichiarazioni fatte fino alla scorsa puntata. Sarebbe in questo caso un durissimo colpo per Luca che pare ormai totalmente preso dalla ragazza.

© Riproduzione Riservata.