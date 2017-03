MALENA MASTROMARINO/ Scaricato il rapper, punta al modello (Isola dei famosi, puntata 7 marzo)

MALENA MASTROMARINO, SCARICATO MORENO PUNTA A SIMONE (ISOLA DEI FAMOSI, PUNTATA 7 MARZO 2017) Tra i protagonisti della puntata dell’Isola dei famosi in onda stasera ci sarà sicuramente Malena Mastromarino. Il flirt con Moreno sembrava averla coinvolta molto, ma è durata poco. La settimana scorsa ha difatti confessato a Nancy Coppola ed Eva Grimaldi di non sopportare il fatto che il rapper fosse così appiccicoso e petulante. E ha praticamente deciso di ignorarlo e di mettere fine a quella che sembrava una storia promettente. Da quel momento Malena, da ragazza acqua e sapone quale era sembrata, si è calata nei panni del personaggio che tutti si aspettavano di vedere sull'Isola dei famosi: una donna sicura di sé e disinibita, spesso volgare e senza peli sulla lingua.

La scorsa settimana, nella prova ricompensa Malena non s'è impegnata più di tanto e ne ha pagato le conseguenze guardando i vincitori mangiarsi un bell'hamburger con contorno di patatine fritte. C'era da superare un percorso a ostacoli fatto di travi di legno e arrampicate, ma Milena, ormai è chiaro, non è poi così agile come sembrerebbe. Ha un fisico tonico e scolpito, ma non è affatto atletica. E questo, sull'Isola dei famosi, è un problema, visto e considerato che l'agilità è indispensabile nelle prove per vincere vantaggi e cibo extra. Nulla da fare neanche nella prova leader, dove la pornostar non si è neanche mai avvicinata all'obiettivo. Anche stavolta c'era in ballo un percorso a ostacoli che culminava nella risoluzione di un quesito matematico. Milena è rimasta tragicamente indietro mentre Giulia Calcaterra, Simone Susinna e Raz Degan si stavano già spremendo le meningi per risolvere il problema. Malena non è mai andata in nomination ed è possibile che vada avanti fino alla fine senza mai rischiare l'eliminazione. A meno che, ovviamente, la sua eccessiva sfrontatezza non possa iniziare, all'improvviso, a dare sui nervi a qualcuno del gruppo.

© Riproduzione Riservata.