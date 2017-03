MASTERCHEF USA 7/ Anticipazioni puntata 7 marzo: sfida a squadre, si cucina per più di 100 veterani

MASTERCHEF USA 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MARZO 2017: EPISODIO 7 - Si riparte con una sfida a squadre in MasterChef USA 7: il cooking talent d’oltreoceano torna puntuale sul piccolo schermo di Cielo stasera, martedì 7 marzo 2017, con il settimo e l’ottavo episodio che regaleranno al pubblico nuove prove e nuove eliminazioni. Si parte divisi in due brigate: Alejandro sarà uno dei capitani e avrà la possibilità di comporre la sua personale squadra;: tutti gli aspiranti chef di MasterChef USA dovranno cucinare - sotto gli occhi attenti di Gordon Ramsay e Christina Tosi - un piatto con una bistecca con due salse differenti ai lati, per un totale di 101 veterani di guerra, chiamati a giudicare le loro creazioni e il loro talento. La brigata peggiore - e il distacco nel punteggio la metterà in evidenza chiaramente - affronterà infine il Pressure Test: il vero protagonista sarà in questo caso il pollo, da pulire accuratamente e da friggere. Chi riuscirà a convincere con il suo pollo fritto e chi invece dovrà togliersi il grembiule di MasterChef?

MASTERCHEF USA 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MARZO 2017: EPISODIO 8 - Si passerà alla Mystery Box all’interno delle cucine di MasterChef USA 7: il giudice ospite, che affiancherà Gordon Ramsay e Christina Tosi, sarà Edward Lee. I concorrenti dovranno essere in grado di proporre un menù fatto di tre portate, tutte cucinate in asoli 45 minuti con una spesa che non può superare i 20 dollari. Una sfida decisamente tosta, al termine della quale il vincitore o la vincitrice potrà ottenere un vantaggio per l’Invention Test a seguire, che avrà come protagonista alcuni sottoprodotti. Pronti per scoprire tutti gli eliminati della serata?

