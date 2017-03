MORENO DONADONI/ Il rapper saluterà l'Honduras? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO: PER IL RAPPER C’È UN FANTASMA, STASERA USCIRÀ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Tra poche ore va in onda una nuova puntata serale de L’Isola dei Famosi 2017 condotta da Alessia Marcuzzi. Tra i concorrenti che sono ancora in gara c’è anche il rapper Moreno Donadoni per il quale, tra l’altro, il nuovo appuntamento potrebbe rappresentare uno snodo molto importante per la sua esperienza sull’Isola. Infatti, l’ex allievo di Amici si trova in nomination con il modello Simone Susinna e l’ex velina Giulia Calcaterra, per cui a rischio eliminazione. In attesa di scoprire se ci sarà futuro per lui in Honduras, vi segnaliamo come nella scorsa settimana Moreno sia stato molto presente in tutte le varie discussioni all’interno del gruppo, cercando di avere un atteggiamento positivo e scherzoso. Assieme a Eva Grimaldi si sarebbe dovuto occupare della pesca: peccato che nel luogo dove i naufraghi tenevano i paguri, non vi sia più traccia di loro. Un fatto analogo era avvenuto in precedenza con la ‘scomparsa’ del bagnoschiuma: tutto ciò ha spinto Moreno ad ipotizzare scherzosamente che sull’isola ci possa essere un fantasma. È chiaro che il rapper non desidera uscire proprio stasera: lo ha detto chiaramente a Nancy Coppola, e ha chiesto anche l'aiuto dei suoi compagni: gli scontri che Raz Degan di certo non gli avranno reso la vita più facile, ma solamente stasera avremo il verdetto definitivo.

MORENO DONADONI, IL NAUFRAGO: COSA HA FATTO NELL’ULTIMA PUNTATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - La diretta della quinta puntata si è aperta con le dichiarazioni di Raz Degan, che ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dal resto del gruppo, fino ad isolarsi. L'attore israeliano ha dato la colpa ad un 'piccolo vigliacco' tra le altre cose. Quel 'piccolo vigliacco' altri non è che Moreno Donadoni, in silenzio per tutto il tempo che Raz Degan ha parlato. Un atteggiamento comprensibile agli occhi dei telespettatori, poiché le parole di Raz non potevano essere contraddette, anche perché supportate da Nancy, Eva e la stessa Malena. Si è poi passati al caso Massimo Ceccherini, per il quale Moreno, a detta di alcuni siti web, avrebbe potuto rischiare l'eliminazione d'ufficio. Se Ceccherini è andato via la colpa sarebbe tutta di Moreno, questa la sintesi di Raz e di tanti fan del programma, visto che Donadoni avrebbe mentito quando ha detto a Ceccherini che Raz avrebbe offeso la moglie, dandole della poco di buono. Moreno ha cercato di difendersi ma Alessia Marcuzzi ha confermato che non c'è alcun video che dimostrerebbe la versione fornita dal rapper. In aggiunta a ciò vanno registrate le parole di Giacomo Urtis, presente in quei giorni, e che ha di fatto ha assolto Raz Degan per 'non aver commesso il fatto'. La puntata è stata sempre più difficile per Moreno, con il suo avversario principe che si prende la collana da leader: le nomination arrivano e il verdetto è amaro. Riuscirà Moreno a superare il televoto del pubblico?

© Riproduzione Riservata.