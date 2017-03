NANCY COPPOLA/ Riuscirà a mantenere la calma stasera? (Isola dei Famosi 2017, oggi 7 marzo)

NANCY COPPOLA, DOVE SIAMO ARRIVATI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Nelle prime puntate all'Isola dei famosi, Nancy Coppola ha avuto fin da subito problemi di relazionamento con la show girl Nathalie Caldonazzo. Le due si sono scontrate immediatamente. Dotate entrambe di una forte personalità, Nathalie e Nancy hanno dato prova di ciò che significa una rivalità tutta al femminile. Ad avere la peggio è stata Nathalie, che ha dovuto abdicare al televoto, battuta da Raz Degan, finito per la prima volta in nomination. L'uscita di Nathalie è stata accolta dalla festaa di Nancy, che ha avuto il pubblico a suo favore. Pubblico e fan che l'hanno sostenuta quando i social manager dell'account ufficiale twitter della trasmissione hanno pubblicato una foto che prendeva in giro Nancy Coppola, paragonandola, beffardamente, a Pamela Anderson in Baywatch. Nella prossima puntata dell'Isola dei famosi vedremo Nancy essere sempre più al fianco di Raz Degan, dopo la netta presa di posizione nella diretta di martedì scorso. Al momento, la sua permanenza sull'Isola non sembra essere affatto in discussione.

NANCY COPPOLA, COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 7 MARZO) - Martedì 28 febbraio è andata in onda la quinta puntata dell'Isola dei famosi 2017, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria. Una delle protagoniste assolute dell'ultimo appuntamento in prima serata con il survivor show della rete ammiraglia Mediaset è stata Nancy Coppola, per via del suo originale atteggiamento a favore di Raz Degan. Intanto, è ufficiale: la sesta puntata dell'Isola sarà trasmessa sempre di martedì, in data 7 febbraio, per non scontrarsi con Il Commissario Montalbano, che al suo ritorno su Rai Uno ha fatto registrare qualcosa come 10 milioni di telespettatori. Iniziata la diretta, Nancy ha avuto subito modo di chiarire la sua posizione nei confronti di Raz Degan ed il resto degli altri naufraghi. Per Nancy, Simone e Giulia in particolare si sono comportati negativamente di fronte all'attore israeliano, citando il lancio delle scarpe di Simone Susinna in occasione di una prova ricompensa ed l'atteggiamento che Giulia Calcaterra ha avuto nei confronti di Raz per tutta la settimana. Dallo studio sono piovuti applausi scroscianti a favore di Nancy, che ha così compiuto ulteriori passi in avanti verso l'eremita, tra virgolette, Raz Degan. Nancy, in occasione delle nomination, è stata coerente, votando per l'eliminazione di Simone Susinna. Il giovane modello, dopo aver vinto, con l'inganno, la prova leader, si è visto nel giro di pochi secondi passare dalla padella alla brace. Simone, votato da Nancy, è risultato il più 'cliccato' dagli altri naufraghi, che hanno decretato la sua nomination con 5 voti. Con 1 voto si sono presentati di fronte al giudizio del nuovo leader della settimana, Raz Degan, Moreno e la stessa Nancy. Inutile dire che Raz non ha avuto dubbi su chi mandare in nomination tra il rapper e la cantante neomelodica, che così si è salvata da una nomination a sorpresa (che avrebbe comunque agevolmente vinto stando agli umori dei telespettatori e fan da casa). Nancy ha ringraziato Raz, festeggiando insieme alle sue amiche Malena ed Eva Grimaldi. Tutte e tre trascorreranno un'altra settimana, tranquilla, sull'isola.

