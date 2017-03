Napoli-Real Madrid/ Ha vinto… Gianluca Vacchi! Ecco perchè

GIANLUCA VACCHI, IL NOTO IMPRENDITORE È IL VERO VINCITORE DI NAPOLI-REAL MADRID. ECCO PERCHÈ... LA FOTO CON CRISTIANO RONALDO - Gianluca Vacchi fa parlare ancora di lui a poche ore dalla gara Napoli-Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Due settimane fa la squadra di Zinedine Zidane ha vinto con il risultato di 3-1 che rende molto difficile la gara per gli azzurri che però proveranno a dare fastidio ai Campioni del Mondo. Tra i tanti motivi di invidia nei confronti di uno dei personaggi del momento come Gianluca Vacchi gira online una foto insieme a uno dei calciatori più forti del mondo e cioè Cristiano Ronaldo che addirittura lo indica come a spostare su Vacchi l'attenzione, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se Gianluca Vacchi dopo la partita rivelerà qualcosa che di sicuro sarà molto interessante rispetto a quanto visto nel ritiro blindatissimo del Real Madrid a Palazzo Caracciolo.

GIANLUCA VACCHI, IL NOTO IMPRENDITORE È IL VERO VINCITORE DI NAPOLI-REAL MADRID. ECCO PERCHÈ... - Migliaia di napoletani e milioni di italiani stanno aspettando l'inizio di Napoli-Real Madrid gara che si giocherà alle ore 20.45 e vedrà protagonisti i ragazzi di Maurizio Sarri in una rimonta che sembra impossibile. Si scopre però prima della partita che c'è già un vincitore per la gara in questione con l'imprenditore Gianluca Vacchi che è stato l'unico a riuscire ad accedere nell'hotel dove alloggiava il club Campione del Mondo. L'hotel in questione è Palazzo Caracciolo ed è stato blindatissimo con il divieto assoluto di entrare praticamente per tutti, ma non per lui Gianluca Vacchi che su Instagram ha mostrato foto insieme a diversi protagonisti dei blancos diZinedine Zidan. Non solo perchè l'imprenditore è riuscito a cenare con la squadra una cosa che ha creato ovviamente l'invidia di moltissimi anche se difficilmente quella dei tifosi del Napoli che stasera non saranno assolutamente dalla parte di Cristiano Ronaldo e compagni. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

© Riproduzione Riservata.