Nessuna pietà per Ulzana/ Su Rete 4 il film con Burt Lancaster

NESSUNA PIETÀ PER ULZANA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 MARZO 2017: IL CAST - Nessuna pietà per Ulzana è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western dal titolo originale Ulzana’s Raid, è stata realizzata nell’anno 1972 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della De Haven Productions, in collaborazione con la The Associates & Aldrich Company. La regia è di Robert Aldrich mentre nel cast sono presenti tra gli altri Burt Lancaster, Bruce Davison, Jorge Luke, Richard Jaeckel, Joaquin Martinez, Lloyd Bochner e Karl Swenson. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

NESSUNA PIETÀ PER ULZANA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende del capo Apache Ulzana (Joaquin Martinez) che per non essere più soggetto allo strapotere dei bianchi decide di scappare insieme ad altri uomini in Arizona. Della loro presenza devono essere avvertite le famiglie di coloro che vivono in quella zona, tuttavia gli apache intercettano i soldati e li uccidono. Per loro però i pericoli non sono ancora finiti, in quanto sulle loro tracce si mette un plotone di cavalleria con a capo il tenente DeBuin (Bruce Davison) con l’aiuto anche di una guida Apache Ke-Ni-Tay, che poi è il cognato di Ulzana. Tuttavia come previsto, gli indiani apache lasciano dietro di se una scia di guerra e distruzione che in qualche modo mettono a dura prova lo spirito del tenente DeBuin: quest'ultimo prova a comprendere il perché delle azioni degli Apache. Di questo chiede alla guida, che gli spiega che le motivazioni vanno cercate nel fatto che i guerrieri indiani pensano di poter trarre forza dal sangue dei nemici. Il tenente è sconvolto, ancora di più quando si accorge che anche i suoi soldati sono pronti a compiere atrocità nei confronti dei nemici. Anche se Ulzana prova a mettere in piedi una sorta di stratagemma per distrarre i soldati, questi se ne accorgono catturando alcuni pellerossa tra cui anche il figlio di Ulzana e tutti i loro cavalli. Gli indiani si ritrovano quindi non solo decimati, ma anche fortemente stremati dagli eventi fino a quando i restanti Apache vengono completamente annientati dai soldati guidati da DeBuin il quale subisce anch’egli pesanti perdite. Solo Ulzana riesce in qualche modo a resistere a salvarsi, ma quando si trova a combattere con suo cognato Ke-Ni-Tay decide di arrendersi e di farsi uccidere. DeBuin però decide di non tagliargli la testa e di mostrarla come segno di vittoria, ma consente alla guida Apache di dare ad Ulzana una degna sepoltura.

© Riproduzione Riservata.